Emma Marrone: “Perché non torno con Stefano De Martino”

Sono passati più di dieci anni dalla fine della storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Eppure quella coppia continua ad avere un certo fascino sul pubblico. Soprattutto sui fan Stemmini, quelli che hanno sempre supportato i due insieme e sperano ciclicamente in un ritorno di fiamma. Che non ci sarà perché la cantante pugliese non ha alcuna intenzione di tornare tra le braccia dell’ex ballerino. E lo ha chiarito con le sue parole dirette e precise.

Perché non ci sarà un ritorno di fiamma tra Emma e Stefano De Martino

Ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, Emma Marrone si è raccontata senza filtri, parlando del suo carattere, del passato e, inevitabilmente, della storia con Stefano De Martino.

Una relazione sbocciata durante la stagione 2009/2010 di Amici, definita oggi dalla cantante come quella con “il fidanzato del liceo”. Un capitolo pieno di ricordi, ma ormai chiuso, che non potrebbe tornare a essere un legame romantico.

“Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano esplodendo sotto i riflettori, con persone molto addicted al gossip”, ha ricordato Emma. “Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti. È finita in maniera turbolenta, con il gossip e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni“.

La cantante ha poi spiegato quanto il tradimento di Stefano con Belen Rodriguez e la rottura abbiano inciso anche sulla sua carriera: “Quella vicenda finì sulle copertine dei giornali e mi ha rallentato di almeno cinque o sei anni. Avrei voluto che si parlasse di me per il talento, per la vittoria ad Amici, e non per il gossip. Per uscire da quella roba e diventare credibile ci ho messo anni”.

Oggi, però, il rapporto tra i due è cambiato: “Ci vogliamo bene, abbiamo tanti amici in comune, spesso ci incontriamo a cena o per strada. Siamo amici, e non c’è cosa più bella di recuperare la parte migliore del nostro rapporto. Ognuno ha la sua strada, ma ci stimiamo e ci vogliamo bene. Non ci tornerei insieme, assolutamente no”.

Del resto le minestre riscaldate non sono mai buone. Emma e Stefano sono cresciuti, cambiati, non sono più gli stessi ragazzini che si affacciavano timidamente al mondo dello spettacolo. Sono diventati due professionisti amati dal pubblico, e con alle spalle il proprio vissuto.

A legarli una stima e affetto profondo, quello che appartiene a chi ha condiviso tanto. E non è un caso se la Marrone è corsa a Torre Annunziata per sostenere Stefano durante i funerali del padre Enrico. Oltre Belen, infatti, c’era pure Emma, che ha fatto visita a tutta la famiglia De Martino, alla quale è sempre rimasta legata.

Emma Marrone e il rapporto con Maria De Filippi nato grazie ad Amici

Durante l’intervista Victoria Cabello ha lanciato una domanda audace a Emma Marrone: scegliere un’amica con cui non potrà più parlare, tra Alessandra Amoroso, la sua manager e Maria De Filippi.

La risposta ha sorpreso tutti: “Scelgo Maria”. Poi ha scherzato: “Mal che vada le scrivo una lettera, così ogni tanto c’è C’è posta per lei”.

La Brown ha dunque precisato che con Maria non ha bisogno di parlare: “Da sempre ci capiamo con lo sguardo”. Ha dunque ricordato gli inizi ad Amici, quando la De Filippi arrivava in casetta per prendere il caffè e tutti si contendevano il posto accanto a lei. Emma, invece, restava indietro, timorosa ma osservatrice: “Io rimanevo alla macchinetta del caffè e la studiavo”.

Maria ha subito compreso che non cercava attenzione: “Ed è quello che l’ha colpita, ed è quello che stima di me”. Attualmente il loro rapporto è familiare: “Quando posso la vedo, lei lavora troppo, vado sempre io da lei”. E quando si incontrano, si parla di vita, partendo sempre dalla stessa domanda: “Mi chiede come sta mamma”.

Non manca il capitolo glamour: il guardaroba condiviso. “Le rubo i vestiti, le scarpe, faccio shopping nel suo camerino”. Le giacche YSL sono le preferite. “Le chiedo: Lei hai già messe? Le posso prendere? Lei risponde sì”. Anche se non tutto le calza perfettamente: “Lei ha il braccio da tennista, io rubato all’agricoltura”.