Paola e Chiara confessano a “Verissimo”: “Non ci siamo viste per anni”

Paola e Chiara si sono raccontate a Verissimo, parlando anche degli anni bui nei quali non si sono viste. Le sorelle Iezzi, che il 12 maggio hanno pubblicato il nuovo album Per Sempre, ricantando le loro hit con Max Pezzali, Elodie, Levante, Emma Marrone e tanti altri, hanno spiegato a Silvia Toffanin i motivi del distacco, non solo lavorativo, e la scelta di tornare insieme. E se Paola si è dimostrata la roccia del duo, Chiara non ha nascosto i momenti di fragilità che l’hanno colpita in questi anni.

Paola e Chiara a “Verissimo”: “Non ci vedevamo neanche a Natale”

Paola e Chiara sono tornate, più forti di prima. In occasione dell’uscita del nuovo album Per Sempre, le sorelle Iezzi non hanno nascosto le delusioni del passato, quando critici e discografici le snobbavano, per quella musica pop e poco “italiana”, ma l’enorme successo di pubblico di questo ritorno dimostra che hanno vinto loro. E per questo, negli studi di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, le cantanti non hanno avuto paura di parlare di quel distacco, durato dieci anni, anche dietro le quinte.

“Alle volte prendersi dello spazio e del tempo non è una cosa negativa, anzi aiuta a vedere meglio le cose e a migliorare un rapporto” ha spiegato Paola Iezzi, chiarendo che la necessità di prendere strade diverse era dovuta a quella vita simbiotica vissuta sul palco per diciotto anni. “Abbiamo fatto tutto insieme, e ci sono stati dei momenti di crisi profonda personale tra noi, non al punto di dirci di non vederci più, ma di aver bisogno di stare lontane”.

“In questi casi si ha bisogno anche di capire il proprio valore, le proprie capacità, distintamente dall’altra persona” ha aggiunto Chiara Iezzi. Non c’è stato dunque una lite o un fattore scatenante, assicurano, ma un insieme di cose che, sommate a quel vivere sempre insieme, ha fatto esplodere la bolla nella quale, ormai, erano rinchiuse. E non è stato un distacco solo lavorativo, ma anche personale.

“Alcuni anni a Natale non ci siamo neanche viste e parlate – ha spiegato Paola, aggiungendo – sono stati i nostri genitori l’unico collante, ci informavano sull’altra anche quando non ci parlavamo, è stato duro ma necessario.” Poi, pian piano, le due sorelle hanno recuperato quel rapporto che sembrava danneggiato per sempre, e da questo anche la necessità di tornare a fare musica insieme.

Chiara Iezzi, la violenza e le crisi di panico

Una Chiara Iezzi inedita quella che abbiamo visto a Verissimo, che ha raccontato i momenti più difficili della sua vita, compresa una violenza quando era solo una bambina: “Ero in campeggio, avevo otto anni, quando un ragazzo di sedici anni, mi ha portata in un angolo buio strattonandomi, e ha cercato di abusare di me”. Uno shock che ha poi influito sul suo essere timida e introversa, così come gli attacchi di panico.

“L’arte aiuta poi ad affrontare le paure, ma restano sempre dentro di te. Ho vissuto una crisi profonda due anni fa, e ho chiesto aiuto e sono andata in terapia“. Paola è stata al suo fianco, recuperando il loro rapporto proprio nel momento più difficile per sua sorella: “Io ci sono stata sempre, ma non sono intervenuta fino a quando lei non ha voluto essere aiutata e sostenuta. Siamo fortunate, abbiamo una famiglia sempre al nostro fianco, tanti amici, e anche i fan, che mi hanno sempre chiesto come stesse Chiara”.

Paola Iezzi e l’amore: “Ho un compagno da quindici anni”

E l’amore? Se Chiara Iezzi si definisce single, ma ribadisce che preferirebbe essere in coppia, Paola Iezzi ha un compagno, il fotografo di moda Paolo Santambrogio: “Siamo insieme da quindici anni, è un uomo solido, che mi dà certezze, mi ha sempre sostenuto e c’è sempre per me. Ovvio, anche noi abbiamo i nostri momenti difficili, ma come accade a tutte quelle coppie che stanno insieme da tanti anni, ma ci siamo sempre l’uno per l’altra”.

Paola e Paolo si sono conosciuti nel 2007, e da allora mai più lasciati. Lui è un fotografo di moda affermato, che lavora in tutto il mondo per le maggiori testate fashion (compreso Vogue), e dal loro primo incontro è anche regista di tutti i video musicali di Paola (e di alcuni del duo), oltre che fotografo ufficiali di tutti i suoi progetti e di quelli di Paola e Chiara. Lavoro e amore, quindi, vanno di pari passo, un connubio sentimentale ma anche artistico.