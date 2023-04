Paola e Chiara per sempre

Paola e Chiara per sempre: era lo slogan che, in vistose paillettes fucsia, brillava sulle t-shirt di Paola e Chiara a Sanremo 2023. E il duo musicale formato dalle sorelle Iezzi sembra davvero destinato a rimanere impresso per sempre nella storia del pop italiano. Ripercorriamo l’evoluzione di queste due reginette della musica, dagli esordi da brave ragazze a oggi, con la loro musica riprodotta nelle discoteche più trasgressive d'Italia.