Anbeta Toromani, cosa fa oggi l’ex ballerina di Amici

Aggraziata, elegante e (quasi) costantemente sulle punte: Anbeta Toromani è uno dei volti che per eccellenza rappresenta la danza classica sul piccolo schermo. La storia della sua passione inizia quanto era molto piccola, mentre il rapporto con la tv è stato segnato prima da una presenza costante, poi dal distacco e infine da un grande ritorno in qualità di professionista. Ma scopriamo qual è stato il suo percorso e di cosa si occupa oggi.

Il cammino di Anbeta Toromani e Amici

Era il 2 aprile 1979 quando Anbeta nasceva a a Tirana, in Albania. Sin da piccolissima è appassionata di discipline artistiche e il suo amore è così forte che a 5 anni inizia a studiare ginnastica artistica. Purtroppo da piccina, però, subisce un infortunio al braccio. Così, volge il suo sguardo verso la danza classica, che all’inizio è un ripiego ma poi diventa il suo cuore, la sua forza e la sua anima.

Danzando come un angelo e faticando per migliorare sempre di più, Anbieta frequenta l’Accademia Nazionale di Danza e ottiene il diploma, ma non è tutto qui: pur essendo affezionatissima alla sua famiglia e alle sue sorelle lascia Tirana e vola a Baku, in Azerbaijan, per perfezionarsi. Rientra poi in Albania e diventa ballerina nel Corpo di Ballo del Teatro dell’ Opera di Tirana. Ci vorrà pochissimo prima che assuma il ruolo di Prima ballerina e interpreti le protagoniste di balletti celebri quali Giselle, Don Chisciotte, Cenerentola, Paquita e Carmen.

Rigorosa e apparentemente fredda, Anbeta è in realtà una persona dal grande talento e nonostante l’apparenza “distaccata” ha un fuoco che le arde dentro. Un fuoco che, nel 2002, l’ha portata a mettersi in gioco e a esporsi di fronte al pubblico italiano, partecipando alla seconda edizione di Saranno Famosi, primo nome del talent Amici di Maria De Filippi. Proprio Maria De Filippi ne vide il potenziale e in effetti, la Toromani si è classificata seconda (vinse la cantante Giulia Ottonello).

Dopo Amici, la carriera e l’amore

Negli anni, Anbeta Toromani ha continuato ad essere uno dei volti di Amici: ballerina di Alessandra Celentano, professionista per anni nel programma e protagonista delle coreografie di dimostrazione insieme al collega José Perez. I due facevano sembrare ogni coreografia, anche la più difficile, di una facilità immensa: talento e dedizione erano le parole chiave.

Dopo alcuni anni, però, Anbeta Toromani ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi e si è allontanata dagli schermi per dedicarsi attivamente alla sua carriera di ballerina nei maggiori teatri del mondo. Proprio grazie al suo lavoro per altro, Anbeta ha conosciuto il suo attuale compagno Alessandro Macario, guest resident al Teatro San Carlo di Napoli.

ll colpo di fulmine tra i due è scattato quando entrambi erano protagonisti de Il Lago Dei Cigni e da allora i due non si sono più separati. Condividono spesso scatti sui social, dove per altro è presente anche uno special guest: Kledi Kadiu. I due sono legati da una splendida amicizia e Anbeta ha spesso detto che deve a lui il suo successo in Italia. Ma tornando a oggi, cosa fa l’ex ballerina di Amici? La risposta non potrebbe che essere una sola: la ballerina.

Anbeta tra danza e insegnamento

Anbeta danza, come abbiamo già detto, nei principali teatri d’Europa e del mondo e in più insegna nelle scuole. Per altro, la sua avventura sul piccolo schermo non è finita: dal 2022 è tornata a far parte di Amici e nel 2023 ha ufficialmente assunto il ruolo di giudice.

Per via del suo carattere non sono mancate le controversie: Anbeta è molto esigente e rigorosa, non perdona facilmente gli errori e non è né docile né malleabile. Nonostante ciò, è una bravissima insegnante e siamo sicuri che la sua presenza nella scuola può solo giovare a chiunque la incontri.