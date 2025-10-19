Amici, le anticipazioni del 19 ottobre: torna la mitica Anbeta e Irama emoziona col nuovo singolo

Anbeta e Irama tra gli ospiti della puntata e ancora sfide, litigi tra Prof. e tante emozioni: le anticipazioni di Amici del 19 ottobre

L’appuntamento pomeridiano con Amici torna su Canale 5 domenica 19 ottobre, come sempre a partire dalle 14:00 per due ore tra performance, emozioni e i soliti screzi tra Prof. Le anticipazioni promettono scintille, non solo per le gare che vedono protagonisti gli allievi di quest’anno, ma anche per gli ospiti presenti in studio e alcune sfide che metteranno a repentaglio la permanenza di alcuni talenti nella scuola di Maria De Filippi. Ma andiamo per ordine.

Amici, ospiti e assenti di domenica 19 ottobre

Maria De Filippi sa bene come attirare l’attenzione del pubblico. Non che le occorra, visto il successo di Amici, capace di tenere incollati al piccolo schermo spettatori di tutte le età. Ma si sa, fare televisione significa anche questo: centrare i desideri del pubblico, stuzzicandone la curiosità e la “pancia” nel modo giusto.

Così il 19 ottobre segna il ritorno in studio di uno dei cantautori più amati della sua generazione. Parliamo di Irama, presente in qualità di giudice di canto ma pronto a emozionare tutti con il suo nuovo singolo Tutto tranne questo, accompagnato da un quartetto d’archi. Il brano è parte dell’album di nuovissima uscita Antologia della vita e della morte, che vanta collaborazioni importanti con artisti come Achille Lauro, Elodie e Giorgia.

Irama non è l’unico ospite a esibirsi questa domenica. È pronta a tornare nello studio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico anche Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Cristina Gori. La cantautrice, figlia della giornalista Cristina Parodi, è reduce da un’estate ricca di live e si prepara al Chiamamitour 2025, in partenza il prossimo 30 ottobre dal Largo Venue di Roma.

E poi c’è lei, il cigno che continua a incantare con la sua presenza le varie edizioni di Amici. Anbeta Toromani è uno dei volti storici del talent di Maria De Filippi e la padrona di casa non perde occasione per averla al suo fianco. Giudice severa ma giusta, anche stavolta darà il suo parere sulle esibizioni di ballo.

Chi rischia l’eliminazione?

Fulcro di questa puntata sono, ovviamente, le sfide. Innanzitutto saranno svelati gli esiti di quelle svoltesi nel corso dei daytime: stando alle anticipazioni, Alex e Opi avrebbero vinto rispettivamente contro Emanuele e Michelle, salvando così il proprio banco.

Dopo questa domenica, la classifica metterà in evidenza un quartetto di allievi che dovrà affrontare ulteriori sfide per restare nella scuola: la cantante Michelle e i ballerini Alex e Matilde, insieme al cantante Frasa.

Spazio alle performance di gruppo, a cominciare dalla coreografia di Angelo Recchia sulle note di Days Are Over dei The Dog, per finire con un medley composto da Credo negli esseri umani, Africa e Tuta Gold.

Domenica 19 ottobre ci sarà a quanto pare anche un grande assente. Le anticipazioni parlano di Tommaso, costretto a rinunciare alla registrazione, probabilmente a causa di un problema di salute.