Irama, Antologia della vita e della morte è il nuovo album: canzoni e collaborazioni

IPA Irama, il nuovo album è "Antologia della vita e della morte"

Irama torna a far felici i fan con un nuovo album: Antologia della vita e della morte. Un progetto intenso fin dal titolo, che racchiude brani, dicotomie e la voglia di raccontarsi, ancora una volta, attraverso una verità intensa e personalissima.

E il cantante monzese, in questo nuovo viaggio, porta con sé alcune delle voci più amate del panorama musicale italiano. Ecco la lista completa delle canzoni e le collaborazioni del disco.

Ottobre è il mese dei grandi ritorni. Dopo Angelina Mango, anche Irama riapre la porta del suo immaginario musicale.

Il cantante pubblica Antologia della vita e della morte, un nuovo disco che arriva a tre anni da Il giorno in cui ho smesso di pensare. Un album, il suo, che ha avuto una genesi lunga e ben ragionata.

A raccontarlo è lo stesso Irama che, in un’intervista per Billboard, ha spiegato: “ Ci ho messo tanto. O meglio, secondo me è poco, però per i tempi discografici di oggi è tanto, perché abbiamo una velocità diversa e a volte non ti permette, secondo me, di studiare, di ricercare. Me ne sono un po’ fregato, devo dire la verità, ma non fregato per mancare di rispetto alle persone che mi seguono, ma perché avevo bisogno di fare un lavoro per dargli qualcosa a cui tenevo”.

Coerente con le sue convinzioni, Irama parla del disco come di un insieme di racconti, proprio come richiama l’antologia, che si divide in due mondi agli antipodi ma inevitabilmente legati: la vita e la morte.

Nel disco parla di sé, e di tematiche legate alla luce e al buio, alla voglia di vivere e al peso della morte senza filtri.

“Antologia della vita e della morte”, le collaborazioni dell’album di Irama

E come ciliegina sulla torta del grande ritorno, Irama ha scelto di inserire nel disco alcuni pezzi in collaborazione con grandi nomi: Achille Lauro, Elodie, e Giorgia.

Voci incredibili, baluardi di stili riconoscibili che da sempre fanno emozionare i fan e con cui, Irama, racconta di aver lavorato con grande coesione.

Ad All Music Italia ha spiegato: “La collaborazione con Lauro è nata in maniera del tutto naturale ed è stato molto bello. Il pezzo in sé è nato a Los Angeles e poi si è evoluto insieme ad Achille. Tra noi c’è tanta stima e ci siamo divertiti molto. Con Elodie, invece, mi trovo molto bene sia a livello artistico che personale. Il brano è un connubio perfetto tra i nostri due mondi! Per quanto riguarda Giorgia, infine, sono molto contento che abbia deciso di cantare questa ballad così emotiva. La sua voce l’ha resa ancora più emozionante”.

“Antologia della vita e della morte”, le canzoni dell’album

Antologia della vita e della morte è composto da 14 tracce. Ecco la lista completa dei titoli: