Elodie e Irama, un amore finito nel nuovo singolo Ex: quando esce

Elodie e Irama uniscono le voci nel nuovo singolo "Ex". Di cosa parla e quando esce

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Irama Irama ed Elodie in "Ex"

Quando due delle voci più riconoscibili della nostra musica si uniscono in un duetto, il risultato non può che suscitare curiosità e grandissima attesa. Irama ed Elodie, artisti che hanno condiviso insieme più palchi senza mai collaborare, hanno scelto di unirsi per la prima volta in un brano che arriva in radio in questi ultimi giorni d’agosto. Ex, il nuovo singolo in uscita il 29 agosto, segna la prima vera collaborazione tra due artisti che rappresentano apparentemente mondi lontani ma che portano in airplay radiofonico un racconto comune a molti di noi

La nascita di Ex

Il pezzo si muove tra atmosfere sensuali e ritmi latini, una produzione firmata dai Room9 con il tocco raffinato di Andrea DB Debernardi e Nicolò Giglio Tos. Il risultato è un tappeto sonoro che esalta la tensione narrativa dei due protagonisti: due voci che si inseguono, si sfidano e si abbracciano, come se la canzone fosse un dialogo impossibile tra chi non riesce a dimenticare e chi non vuole lasciarsi andare.

Non c’è celebrazione né leggerezza. Ex racconta il lato oscuro dell’amore, quello che brucia anche quando sembra finito, che continua a vivere nei silenzi e nei gesti trattenuti.

Di cosa parla il nuovo singolo di Irama

L’interpretazione di Irama ed Elodie riesce a restituire tutta la complessità di una relazione che appare come un sogno ma ferisce con la crudezza della realtà. È un brano che parla di riconoscimento personale, di frammenti di vita in cui molti potranno specchiarsi, perché la fine di un legame raramente coincide con la sua vera conclusione. Ex sembra dire che l’amore, una volta vissuto, non si cancella. Resta a intermittenza, in forma di ricordo o di cicatrice.

Dietro questo singolo ci sono due carriere che oggi rappresentano due poli di forza della musica italiana. Irama, con 53 dischi di Platino, 5 d’Oro e oltre 2,6 miliardi di streaming, è ormai una presenza costante nelle classifiche. Il 2024 lo ha visto protagonista di un tour estivo affollato e di due forum sold out a maggio. I prossimi mesi non saranno da meno: il 2 ottobre salirà sul palco dell’Arena di Verona, già esaurita, e il 21 giugno 2025 lo attende la prova più ambiziosa, il primo concerto a San Siro.

Elodie, dal canto suo, continua a confermarsi come una performer completa, in grado di passare dalle ballad sofisticate alle sonorità più urbane. Con quasi 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 11 singoli al primo posto in radio, è reduce dal successo di Elodie The Stadium Show e si prepara al nuovo tour nei palasport, Elodie Show 2025, con diverse date già sold out.

Intanto, il singolo Yakuza con Sfera Ebbasta, pubblicato lo scorso giugno, resta stabile nelle posizioni più alte delle classifiche, confermando la sua abilità di reinventarsi costantemente.