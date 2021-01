Nina Soldano lascia Un posto al sole. Lei chiarisce su Instagram

editato in: da

Marina di Un posto al sole: Nina Soldano lascia la soap

Nina Soldano lascia Un posto al sole. L’attrice interpreta dal 2003 l’iconico personaggio di Marina Addezio Giordano, ma dopo 17 anni la soap napoletana deve farne a meno. E non è una decisione della Soldano stando a quanto lei stessa scrive su Instagram.

Infatti, l’attrice chiarisce sul suo profilo Instagram: “- L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. – Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza”. Dunque, i fan hanno un’unica certezza, Marina non ci sarà più in Un posto al sole, almeno per il momento. A lasciare la soap nel 2019 era stato Davide Devenuto.

La sua uscita dalle scene ha creato grande scontento tra i telespettatori al punto che è stata necessaria la precisazione della Soldano di essere del tutto estranea alla fine del percorso di Marina in Un posto al sole. Poi ha colto l’occasione per ringraziare dell’affetto che in tantissimi le hanno dimostrato: “Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me.. non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia.

Vi amo.❤️”.

In effetti i fan della Soldano hanno protestato inviando una pioggia di messaggi sulla pagina Instagram della loro beniamina che ha quindi concluso dopo quasi 20 anni la sua esperienza nella soap (Un posto al sole è un appuntamento fisso per molti, anche durante il primo lockdown non si era interrotta). Nella scena d’addio Marina spiega: “Adesso io e Fabrizio riprenderemo da dove ci eravamo fermati. Ci sposiamo” e sullo schermo scorrono immagini appassionate del passato.

Mentre Marina ha salutato così i telespettatori, questi ultimi protestano e lanciano persino una petizione per il suo ritorno. Alla Soldano scrivono: “Devi tornare cara Nina perché la tua marina è l’anima di un posto al sole senza te non è la stessa cosa 😘tu sei super sei bravissima”. E avvertono gli sceneggiatori: “Spero che gli autori non si debbano pentire di questa loro scelta 😄😄. Senza te non è lo stesso upas ❤️”. “Se è stata una scelta degli sceneggiatori allora è stata una pessima scelta! Marina è fondamentale per un posto al sole! Comunque Nina tu sei sempre la migliore ❤️”. “La redazione rivedrà le sue scelte quanto prima,….a meno che……nn abbiamo in serbo un rientro di Marina con IL BOTTO!!!”.

In molti non nascondono l’amarezza per questo addio forzato: “Spero tanto sia solo una prova di conferma che il tuo personaggio é fondamentale x upas e x Roberto.. e x noi!💕..sai che x 4 gg ci ho pensato!?..certo é una soap ma é entrata cosi tanto nella mia vita (x me upas é da sempre la mia mezz’ora di liberazione della testa dai pensieri)che l ho vissuta maluccio qsta uscita 😱… ovvio che la vita continua é solo una soap.. ma t stimo moltissimo nina cm attrice e come donna adoro la tua eleganza che aspetterò il tuo ritorno e purtroppo nn guarderò più upas con l’entusiasmo di prima…intanto t auguro tempo x te e tuo marito migliore possibile ❤️..a presto… 😍😍😍”.