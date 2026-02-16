Un posto al sole, le anticipazioni del 17 febbraio 2026: una dura notizia per Cristina

Ufficio stampa Rai Cristina D'Alberto in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Cristina sta per ricevere una dura notizia dopo l’incidente, mentre Gianluca riceverà una visita molto gradita.

Nella puntata precedente di lunedì 16 febbraio 2026

Nella puntata di lunedì 16 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Definiti gli ultimi dettagli dello yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina (Nina Soldano) sono pronti a festeggiare il traguardo lavorativo, ma sul più bello ricevono una terribile notizia. Nel frattempo, Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Sul versante leggero, mentre Guido fa il finto tonto, Mariella e Cerruti si affidano a un’app di incontri per selezionare un possibile candidato per Bice.

Anticipazione della puntata del 17 febbraio 2026

Dopo aver appreso che sua figlia Cristina ha riportato solo una frattura alla gamba nell’incidente, Ferri dovrà darle una dura notizia. Nell’ennesimo tentativo di restare sulla retta via e dedicarsi alla famiglia, Eduardo Sabbiese chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore, ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui.

Micaela riceve una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfoga con il povero Samuel, che sta organizzando la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca sta per ricevere una visita inaspettata ma molto gradita.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio.