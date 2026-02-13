Un posto al sole, le anticipazioni del 16 febbraio 2026: una terribile notizia li sconvolge

La trama di Un posto al sole, puntata del 16 febbraio: arriva una notizia terribile per Roberto e Marina e Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America

Ufficio stampa Rai Nina Soldano (Marina) in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: arriva una notizia terribile per Roberto e Marina.

Nella puntata precedente di venerdì 13 febbraio

Nella puntata di venerdì 13 febbraio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante il tentativo di mediazione di Raffaele, l’incontro tanto atteso tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l’esito sperato. Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, ma un’ombra sembra destinata a insidiare la serenità del giovane Palladini. Con l’avvicinarsi del giorno di San Valentino, Samuel e Nunzio colgono l’occasione per dimostrare a Micaela e Rossella tutto il loro romanticismo.

Anticipazione della puntata del 16 febbraio 2026

Definiti gli ultimi dettagli dello yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina (Nina Soldano) sono pronti a festeggiare il traguardo lavorativo, ma sul più bello ricevono una terribile notizia. Nel frattempo, Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Sul versante leggero, mentre Guido fa il finto tonto, Mariella e Cerruti si affidano a un’app di incontri per selezionare un possibile candidato per Bice.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.