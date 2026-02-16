Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026

Quella dal 16 al 20 febbraio, è una settimana ricca di colpi di scena e di emozioni per "Un posto al sole": Eleanor sta per partire, Cristina vittima di un incidente

Un posto al sole è pronta a regalare una nuova settimana di emozioni. Molte le novità per la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 16 al 20 febbraio 2026 ci riportano tra le storie e le passioni che si intrecciano a Palazzo Palladini e al Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Portato brillantemente a termine il furto nella villetta, Eduardo vive un momento di esaltazione che lo riavvicina a Stella. Nel frattempo, chiamato a rappresentare la radio per l’anniversario, Michele prende una posizione netta nei confronti di Roberto, mentre i rapporti familiari e professionali cominciano a mostrare crepe.

Ferita dalla freddezza di Eduardo, Stella compie un gesto avventato che potrebbe mettere a rischio la serenità di Sabbiese. Riflettendo sull’aut aut di Michele, Ferri compie una scelta definitiva sul futuro della radio. Mariella e Sasà mettono a punto una strategia per trovare un possibile principe azzurro per Bice.

Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontra finalmente Imma e il giovane Ciro, ma l’incontro non va come sperato e le tensioni restano. Gianluca si lascia affascinare sempre di più da Anna, ignorando che suo padre la riconoscerà come la misteriosa “ragazza della pioggia”. Nel frattempo, l’incursione di Stella nella vita di Clara costringe Eduardo a decisioni drastiche, mentre altri intrecci sentimentali e professionali, con personaggi come Alberto, Damiano, Silvia, Samuel, Nunzio, Micaela e Rossella, preparano nuovi sviluppi.

Anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio

Lunedì 16 febbraio 2026

Definiti gli ultimi dettagli relativi allo yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina stanno per festeggiare il successo lavorativo quando arriva una terribile notizia. Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Nel frattempo, Guido fa il finto tonto e Mariella con Cerruti selezionano tramite un’app di incontri un possibile candidato per Bice. Le anticipazioni di puntata.

Martedì 17 febbraio 2026

Dopo aver appreso che sua figlia Cristina ha riportato solo una frattura alla gamba nell’incidente, Ferri dovrà darle una dura notizia. Eduardo, nell’ennesimo tentativo di restare sulla retta via e dedicarsi alla famiglia, chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui. Micaela riceve una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfoga con Samuel, che intanto organizza la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca è in attesa di una visita inaspettata ma gradita.

Mercoledì 18 febbraio 2026

Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta. Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della mamma metteranno in luce l’incapacità paterna di Roberto di accogliere la sofferenza della figlia. Le immagini di una videocamera di sorveglianza rischiano di mettere la polizia sulle tracce della banda formata da Eduardo e Stella.

Giovedì 19 febbraio 2026

Per Eleanor Price e il suo staff è il giorno di ripartire per New York, ma il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. Roberto e Marina dovranno affrontare la delicata situazione psicologica di Cristina, ancora traumatizzata dall’incidente. Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, dovrà confrontarsi con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Venerdì 20 febbraio 2026

Raffaele riesce a convincere Eleanor a riconciliarsi con Imma e Ciro e, mentre si festeggia la positiva conclusione della vicenda, un arrivo a sorpresa sorprende tutti. Le condizioni di Cristina migliorano e potrà essere dimessa dall’ospedale per andare a casa di Roberto e Marina. Mariella e Salvatore fissano un appuntamento con l’uomo scelto per Bice a sua insaputa, ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Partenze e riconciliazioni: l’addio momentaneo di Eleanor mette in moto dinamiche di distacco e ricongiungimento che coinvolgono Raffaele, Imma e Ciro e influenzano l’equilibrio a Palazzo Palladini.

• Traumi e assistenza familiare: l’incidente di Cristina e il suo percorso di recupero mettono in primo piano la difficoltà di Roberto e Marina nell’accogliere la sofferenza della figlia e a prendersene cura.

• Indizi pericolosi: le immagini di sorveglianza e le mosse per nascondere la refurtiva avvicinano la banda di Eduardo e Stella al rischio di essere scoperta dalle forze dell’ordine.

• Tensioni lavorative e scelte decisive: decisioni professionali e rimproveri sul lavoro, in particolare nella radio e nelle attività di Michele e Ferri, determinano scelte che avranno ricadute personali e relazionali.

• Amori intricati e sospetti: le relazioni nascenti, su tutte quella tra Gianluca e Anna, si intrecciano con misteri e ambiguità che potrebbero mettere in crisi le certezze dei protagonisti.