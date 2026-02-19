Un posto al sole, le anticipazioni del 20 febbraio 2026: l’imprevisto è dietro l’angolo

Ufficio stampa Rai Whoopi Goldberg e Patrizio Rispo in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un Posto al Sole, la storica soap di Rai 3 che continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 febbraio 2026: Eleanor si riconcilia con Imma e Ciro ma un arrivo a sorpresa interrompe il brindisi.

Nella puntata precedente del 19 febbraio 2026

Nella puntata di mercoledì 19 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Per Eleanor Price (Whoopi Goldberg) e il suo staff è il giorno della ripartenza per New York: il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. Nel frattempo Roberto e Marina devono farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina, ancora traumatizzata dall’incidente. Sul fronte sentimentale, Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, si trova a fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Anticipazione della puntata del 20 febbraio 2026

Raffaele riesce a convincere Eleanor a riconciliarsi con Imma e Ciro; mentre si festeggia la positiva conclusione della vicenda, un arrivo a sorpresa interrompe i brindisi. Le condizioni di Cristina migliorano: la ragazza può essere dimessa dall’ospedale e tornare a casa con Roberto e Marina. Intanto Mariella e Salvatore fissano un incontro con l’uomo scelto per Bice, a sua insaputa, per valutarlo prima di presentarglielo, ma un imprevisto è dietro l’angolo.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni della settimana dal 16 al 20 febbraio.