Un posto al sole, le anticipazioni del 28 aprile 2026: l’ossessione pericolosa di Roberto

Ufficio stampa Rai Roberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026.

Nella puntata precedente del 27 aprile 2026

Lunedì 27 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Serena è ancora cauta su Maurizio, mentre Manuela è determinata a conoscere meglio suo padre; al contrario, Micaela continua a mostrarsi ostile, ma l’intervento di Samuel potrebbe farle cambiare idea. La proposta di Rino di mettere a segno un colpo a Palazzo Palladini fa infuriare Eduardo, e Persico non sembra disposto a rinunciare al suo piano. Decisa a far incontrare Bice con Massaro per parlare di Gerry, Mariella organizza una piccola trappola, ma l’incontro non avrà l’esito sperato.

Anticipazione della puntata del 28 aprile 2026

Roberto è sempre più ossessionato dal desiderio di rivalersi su Mori, mentre Marina è dilaniata dal dubbio che alla base ci sia la gelosia verso Greta. Intanto Cristina, sempre più coinvolta da Leo, finirà per trovarsi in una situazione sgradevole. Sul fronte famiglia Cirillo, Manuela è già proiettata all’inserimento di Maurizio nella famiglia, mentre Micaela, decisa a smentire Samuel, sceglie di incontrare il padre. In casa Del Bue, Mariella cerca invano di sanare la frattura fra Bice e Massaro, ma sarà Guido a compiere un gesto che la sorprenderà piacevolmente.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio.