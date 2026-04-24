Un posto al sole, le anticipazioni dal 27 aprile al 1 maggio 2026: crisi a Palazzo Palladini

È crisi a Palazzo Palladini, la tensione tra gli inquilini è altissima e si inaspriscono le faide: trame di "Un posto al sole" dal 27 aprile al primo maggio

Ufficio stampa Rai Eduardo ed Esposito in "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 27 aprile al 1 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa si è aperta con la notizia del ritorno del padre di famiglia che ha scosso soprattutto Micaela, che ha reagito con una forte chiusura emotiva, mentre Manuela vive la vicenda come una ferita aperta e decide di cercare un confronto, consapevole che ritrovarlo non sarà semplice. Nel frattempo Raffaele è stato travolto dall’ansia per la riunione condominiale, spinto anche da Renato e Otello, mentre tra Ornella e Vanni iniziano i primi scambi di messaggi che lasciano intendere un avvicinamento.

Il desiderio di chiarimenti di Manuela si intreccia con la situazione di Maurizio, nuovamente ricoverato e apparentemente rassegnato alla malattia. Intanto la coppia formata da Rossella e Nunzio prova a restare ferma sulle proprie posizioni, domandandosi se riusciranno davvero a mantenere le distanze.

Non mancano nuove tensioni: Greta cerca di recuperare con Cristina, mentre la rivalità tra Stefano Mori e Roberto si fa più accesa. Persone come Iolanda hanno un ruolo nelle scelte che spingono Maurizio a contattare Manuela, e Nunzio e Rossella trovano ospitalità alla terrazza di Giulia e Luca. Sul fronte professionale e di tensioni familiari, Ferri prova a contenere l’ingombro di Mori mentre Michele ne risente; Serena scopre qualcosa di importante sul padre delle gemelle; e le vicende di Mariella e Guido continuano a essere coinvolte nel caos esistenziale di Bice. Infine, le riparazioni a palazzo hanno visto Angelo e Eduardo impegnati nei lavori, mentre Rino, Angelo e Stella discutono dell’ipotesi di un nuovo colpo e Rosa spera che il lavoro consenta a Eduardo di mantenere la famiglia; anche Sergio è coinvolto nel tentativo di conciliazione su chi deve gestire il figlio.

Anticipazioni della settimana dal 27 aprile al 1 maggio

Lunedì 27 aprile 2026

Serena appare ancora cauta nei confronti di Maurizio e Manuela decide di approfondire la conoscenza del padre; Micaela mantiene un atteggiamento ostile ma l’intervento di Samuel potrebbe farle riconsiderare la sua posizione. La proposta di Rino di organizzare un colpo a Palazzo Palladini suscita l’ira di Eduardo, mentre Persico sembra determinato a proseguire con il suo piano. Mariella prova a orchestrare un incontro tra Bice e Massaro per parlare di Gerry, ma l’esito non è quello sperato.

Martedì 28 aprile 2026

Roberto diventa sempre più ossessionato dall’idea di vendicarsi di Mori, e Marina è tormentata dal sospetto che la gelosia per Greta sia alla base delle sue azioni. Cristina, sempre più coinvolta da Leo, rischia di trovarsi in una situazione sgradevole. Manuela è già proiettata sull’inserimento di Maurizio nella famiglia, Micaela decide di smentire Samuel e di incontrare il padre. Mariella tenta, senza successo, di ricucire la frattura tra Bice e Massaro, mentre Guido compie un gesto che sorprende piacevolmente Mariella.

Mercoledì 29 aprile 2026

Dopo che la banda ha preso di mira Palazzo Palladini, Eduardo attraversa un momento di profonda crisi; Grillo, nel frattempo, è sempre più deciso a incastrarlo. Cristina rimane presa da Leo e Roberto prosegue la sua battaglia contro Mori. Dopo l’incontro di Micaela con il padre, Serena si interroga sulla possibilità di chiamare Monica.

Giovedì 30 aprile 2026

Grillo, con l’appoggio del suo referente nella banda, mette a punto un nuovo piano per incastrare Eduardo. Manuel compie una bravata che mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’altra occasione per provocare Damiano. Gianluca cerca con fatica di voltare pagina dopo la storia con Anna, mentre Alberto soffre per la distanza dalla ragazza. I preventivi per la riparazione della rete fognaria e il ripristino dei seminterrati pesano sulle finanze di Renato e sulla pazienza di Raffaele.

Venerdì 1 maggio 2026

Una nuova giornata che, dai materiali a disposizione, sembra proseguire le tensioni intorno a Palazzo e le dinamiche personali avviate durante la settimana: dai piani della banda alle ripercussioni delle bravate dei più giovani, fino alle scelte sentimentali e familiari che continueranno a mettere alla prova i legami tra i personaggi principali.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Crisi a Palazzo Palladini: le manovre della banda e i piani di Grillo mettono in grave difficoltà Eduardo e alimentano sospetti e tensioni tra i residenti, con ricadute economiche per Renato e Raffaele.

– Il ritorno del passato: il riemergere del padre di famiglia riporta questioni irrisolte che coinvolgono Manuela, Micaela e Serena e obbliga le sorelle a confrontarsi con scelte di vita e di affetto.

– Rivalità e vendetta: la faida tra Roberto e Mori continua a inasprirsi, mentre Marina, Greta e Cristina si trovano al centro di dinamiche personali complicate.

– Tensioni familiari e lavori al palazzo: i costi e i problemi legati alle riparazioni del palazzo accendono discussioni condominiali e mettono alla prova la pazienza di personaggi come Renato e Raffaele.

– Scelte sentimentali e conseguenze: avvicinamenti e decisioni romantiche—da Ornella e Vanni a Cristina e Leo—mettono in moto situazioni che rischiano di diventare sgradevoli o complicate per i protagonisti.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 20 al 24 aprile