Un posto al sole, le anticipazioni del 13 febbraio 2026: l’incontro di Eleanor delude

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: Eleanor è delusa.

Nella puntata precedente del 12 febbraio

La soap opera di Rai 3 in onda dal 1996 è girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie è arrivata alla puntata numero 6885.

Nella puntata di giovedì 12 febbraio, in onda alle 20.50, dopo aver interagito con loro fingendosi una turista, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele (Patrizio Rispo) e il disappunto di Colin. Eduardo prende le distanze da Stella. Damiano ha un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa che aveva conosciuto qualche settimana prima, mentre Silvia, in colpa, offre a Gianluca una nuova chance.

Anticipazione della puntata del 13 febbraio 2026

Nonostante il tentativo di mediazione di Raffaele, l’incontro tanto atteso tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l’esito sperato. Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, ma un’ombra sembra destinata a insidiare la serenità del giovane Palladini. Con l’avvicinarsi del giorno di San Valentino, Samuel e Nunzio colgono l’occasione per dimostrare a Micaela e Rossella tutto il loro romanticismo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

