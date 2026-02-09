Anticipazioni Un posto al sole dal 9 al 13 febbraio: la verità svelata di Eleonor Price

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Il freddo di febbraio non sembra scalfire il calore (e i colpi di scena) che animano Palazzo Palladini. La settimana di Un posto al sole che ci porta dritti verso San Valentino sarà incandescente (e come potrebbe essere diversamente), con una serie di segreti pronti a esplodere e decisioni che cambieranno il destino di molti protagonisti. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 9 al 13 febbraio 2026.

Tensioni alla radio e furti pericolosi

La settimana, dopo i grattacapi emersi negli scorsi episodi, si apre sotto il segno dell’adrenalina. Eduardo, ancora scosso ma euforico per la riuscita del colpo nella villetta, sembra ritrovare un’intesa profonda con Stella. Ma l’entusiasmo dura poco: l’instabilità dell’uomo porterà presto a una freddezza che ferirà Stella nel profondo. La donna, ferita nell’orgoglio, si lascerà andare a un gesto impulsivo e decisamente rischioso, mettendo in serio pericolo la già precaria stabilità dei Sabbiese.

Allo stesso tempo, il clima in radio è tesissimo. In occasione del trentesimo anniversario dell’emittente, Michele viene scelto come volto ufficiale, ma la gloria passa in secondo piano rispetto allo scontro con Roberto. Il giornalista, stanco dei giochetti di potere, lancia un vero e proprio ultimatum a Ferri. La reazione di quest’ultimo non si farà attendere: messo con le spalle al muro, prenderà una decisione drastica e irrevocabile sulla direzione della radio.

Intrighi familiari e colpi di fulmine

Mentre Mariella e Sasà si improvvisano “cupidi” per aiutare Bice a trovare l’anima gemella, la trama si sposta su toni più cupi. L’ombra della verità incombe su Clara: l’intrusione di Stella nella sua vita costringerà Eduardo a compiere una scelta estrema per evitare che i suoi segreti vengano a galla. Ma attenzione a Damiano: un’intuizione improvvisa potrebbe portarlo molto vicino a risolvere un mistero che sembrava sepolto.

Nel frattempo, Gianluca appare sempre più rapito dal fascino di Anna, ignaro del fatto che suo padre stia per collegare i fili e identificarla come la celebre e misteriosa “ragazza della pioggia”. Anche Silvia vive giorni complicati, tormentata dai sensi di colpa, che la spingeranno però a offrire a Gianluca una nuova chance professionale.

Eleanor e la ricerca della verità

Eleanor Price torna nuovamente al centro del racconto. Con il prezioso supporto di Raffaele (Patrizio Rispo), la donna riesce finalmente ad avvicinare Imma e il piccolo Ciro. Inizialmente Eleanor (Whoopi Goldberg) gioca d’astuzia, fingendosi una semplice turista per studiare il terreno, ma la maschera è destinata a cadere. Supportata da Raffaele ma ostacolata da un diffidente Colin, deciderà di rivelare la sua reale identità ai Buonocore. Purtroppo, le aspettative non coincideranno con la realtà: nonostante la mediazione di Giordano, l’incontro si rivelerà amaro e deludente per tutti i coinvolti.

La settimana si chiude con l’atmosfera romantica (ma sempre un po’ caotica) del 14 febbraio. Samuel e Nunzio, decisi a fare colpo e a non passare per i soliti ritardatari, si impegneranno al massimo per organizzare gesti indimenticabili per Micaela e Rossella. Riusciranno i nostri eroi a far breccia nel cuore delle loro amate senza combinare i consueti pasticci? Nel frattempo, un’ombra inquietante sembra pronta a disturbare la ritrovata serenità del giovane Palladini…