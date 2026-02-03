Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 6 febbraio: Mrs Price rivela a Raffaele perché è a Napoli

La prima settimana di febbraio porta scompiglio a "Un posto al sole" e Whoopi Goldberg è sempre più protagonista: cosa succede dal 3 al 6 febbraio

IPA Whoopi Goldberg

Si torna a Palazzo Palladini e per le vie di Napoli con una nuova settimana di Un posto al sole, la prima di un nuovo mese che porta con sé diverse questioni rimaste in sospeso negli ultimi giorni. Da un lato c’è chi prova a costruirsi un futuro senza essere pronto al 100%, dall’altra il personaggio di Whoopi Goldberg diventa sempre più centrale, specialmente per il suo rapporto con Raffaele. Ma soprattutto in questa settimana la sua Mrs Price svelerà finalmente il motivo per cui è arrivata nella città partenopea. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni dal 3 al 6 febbraio.

Rosa e Damiano, Eduardo e Clara: equilibri fragilissimi e bugie che fanno male

Rosa è convinta che la decisione di Damiano di andare a vivere con lei rappresenti una svolta importante e prova a leggere la convivenza come un nuovo inizio dopo settimane difficili. Damiano, però, accetta il passo con molte riserve, mostrando fin da subito un’incertezza che rischia di minare il rapporto proprio mentre la scelta viene condivisa con le persone a loro più vicine.

Nel frattempo anche Eduardo si muove sempre più come il leader della banda, scavalcando Rino e preparando un colpo che rende lo scontro interno sempre più difficile da controllare. Clara, all’oscuro di tutto, continua invece a immaginare una vita normale accanto all’uomo che ama, senza rendersi conto però che quella normalità che tanto sogna poggia su menzogne e decisioni che potrebbero travolgerla da un momento all’altro.

Eleanor sempre più vicina a Raffaele

Il rapporto tra Raffaele ed Eleanor Price (Whoopi Goldberg) si fa sempre più stretto e supera presto i confini di una semplice cortesia. Lui la accompagna nei suoi spostamenti in giro per la città, la sostiene nelle piccole difficoltà quotidiane e diventa il suo principale punto di riferimento durante il soggiorno a Napoli. Questo attira inevitabilmente i sospetti di Renato, sempre più convinto che l’americana non sia in città solo per piacere.

A un certo punto è la stessa Mrs Price a decidere di abbassare le difese e di confidarsi davvero, chiedendo a Raffaele un aiuto concreto legato al vero motivo della sua presenza a Palazzo Palladini. L’uomo accetta senza pensarci troppo, spinto dall’empatia e dal desiderio di non deluderla, ma questa scelta impulsiva rischia di trascinarlo in una situazione molto più complessa del previsto. A complicare ulteriormente le cose potrebbe essere Rosa che, del tutto involontariamente, rischia di innescare una catena di equivoci capace di mettere Raffaele seriamente nei guai.

Tensione al Caffè Vulcano

Al Caffè Vulcano, intanto, l’arrivo di Lorenza come nuova cameriera in prova stravolge la routine del locale e mette in crisi qualche equilibrio. Gianluca vede svanire in un attimo le proprie speranze e cerca conforto nel rapporto con il padre Alberto (Maurizio Aiello), mentre tra lui e Anna cresce una complicità sempre più evidente. Alberto, dal canto suo, non reagisce nel modo migliore e prende di mira proprio la nuova arrivata per una discutibile rivalsa personale.

A fare da contrappunto a tutto ciò arrivano le dinamiche più leggere di Mariella e Guido, costretti a confrontarsi con le manie di Bice, tra shopping compulsivo, piccoli capricci e una solitudine che la donna prova a nascondere dietro un’apparente leggerezza.

Quando e dove vedere Un posto al sole

Le puntate di Un posto al sole vanno in onda dal 3 al 6 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3, e sono disponibili come sempre in streaming e on demand su RaiPlay.