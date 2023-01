Matilde Brandi non si nasconde più: chi è il suo nuovo compagno Francesco Tafanelli

Fonte: IPA Matilde Brandi innamorata del nuovo compagno Francesco Tafanelli

Sapevamo che ci fosse un nuovo amore nella vita di Matilde Brandi, ma finalmente possiamo dargli un volto. La conduttrice non si nasconde più e ha condiviso una lunga e splendida dedica su Instagram, in cui si mostra radiosa al fianco del nuovo compagno Francesco Tafanelli. Sono le parole di una donna innamorata che ha ritrovato il sorriso ed è finalmente pronta a condividere col mondo intero la sua felicità.

Matilde Brandi, la lunga dedica al suo nuovo amore

Ci aveva dato un piccolo assaggio della sua nuova vita da donna innamorata, ma finora Matilde Brandi non si era sbilanciata più di tanto. Del resto c’è da capirla: quando si trova qualcosa di prezioso come il vero amore è naturale volerlo proteggere e preservare a ogni costo. Vale per noi “comuni mortali”, figuriamoci per una donna come lei che appartiene al mondo dello spettacolo con il gossip sempre in agguato.

Stavolta, però, la bella Matilde ha deciso di uscire allo scoperto, condividendo su Instagram un lungo e bellissimo post dedicato al nuovo compagno, Francesco Tafanelli. Uno scatto in cui appaiono elegantissimi (lei in un abito blu davvero splendido), intenti a brindare con un calice di buon vino bianco. Poi le sue parole: “All’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! È così! – esordisce la dedica della conduttrice -. Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare! Non so se c’entra il destino ma so che tutto era scritto tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare hai deciso e basta!”.

Un amore maturo, nato alla soglia dei 53 anni e dopo la fine della lunga relazione con Marco Costantini, dalla quale nel 2006 sono nate le gemelle Sofia e Aurora. “Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me! – scrive con immensa gioia la Brandi su Instagram -. Ho commesso tanti errori, chi mi conosce lo sa ( le mie amiche più strette e sono tante sanno cosa voglio dire), ma tu meriti questa dichiarazione te la meriti tutta anzi io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te!”.

Chi è Francesco Tafanelli, il nuovo compagno di Matilde Brandi

“Un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama non va più via”. Possiamo immaginare come debba essersi sentito Francesco Tafanelli leggendo le parole della sua Matilde, che gridano felicità a ogni singola virgola. Lunghi capelli e barba brizzolati e stile da vendere, Tafanelli lavora come sales agent manager nel mondo della moda per brand come Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano.

Non sappiamo se abbia un matrimonio alle spalle come la Brandi, ma sul suo profilo Instagram spiccano alcuni dolcissimi scatti in compagnia del figlio Federico al quale è molto legato e che definisce “La mia gioia”.

Matilde Brandi ha ritrovato l’amore ed è più radiosa che mai. Perché la vita ti sorprende anche quando, superati i 50 anni, pensi che non possa più farlo. Ed è bellissima per questo.