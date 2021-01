Verissimo, Matilde Brandi: “Con Marco mi sentivo una donna sbagliata...

editato in: da

“L’anello che aspettavo non è mai arrivato. Marco mi ha lasciata”: inizia così la toccante intervista rilasciata da Matilde Brandi a Verissimo. La showgirl, ospite del salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato l’addio a Marco Costantini, suo compagno per 17 anni e papà delle figlie Aurora e Sofia. Una relazione importante per la Brandi, che si è lasciata andare alle lacrime, confessando il suo dolore e la voglia di ricominciare, nonostante tutto.

La crisi con il compagno per Matilde è iniziata poco dopo la sua uscita dal GF Vip. Nel corso del reality la showgirl ha mostrato il suo carattere forte e indipendente, ma anche una grande fragilità e il desiderio di essere amata. Terminata l’esperienza nello show condotto da Alfonso Signorini però la Brandi ha dovuto affrontare un cambiamento drastico da parte del suo compagno. “Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo – ha rivelato ai microfoni di Verissimo -. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

A rendere la rottura ancora più dolorosa la mancanza di un confronto, come ha raccontato la stessa Matilde a. Silvia Toffanin. “Quello che mi dispiace di più – ha ammesso – è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi […] Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

La presentatrice ha poi chiesto a Matilde Brandi se l’addio a Marco Costantini possa essere legato alla presenza di un’altra donna entrata nella vita dell’ormai ex compagno. “Gli ho fatto la domanda, non ha negato – ha confidato la showgirl -. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più”. Con grande forza, la Brandi ha poi affermato di voler voltare pagine e andare avanti, nonostante la sofferenza. 2Adesso voglio aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono”, ha detto.