Melissa Satta a Verissimo: “Con Berrettini non c’è stato l’incastro giusto”

Fonte: IPA Melissa Satta e Matteo Berrettini

Melissa Satta non sta vivendo un momento particolarmente sereno. L’ex velina è infatti tornata single dopo la fine della storia con Matteo Berrettini: una relazione terminata in modo sereno, come ha lei stessa spiegata nel salotto di Verissimo, ma che l’ha vista vittima di un vero e proprio accanimento mediatico.

Melissa Satta e l’addio a Matteo Berrettini

Per circa un anno, Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati una delle coppie più ammirate e invidiate d’Italia. Il campione di tennis e l’ex velina hanno vissuto la loro relazione sin da subito sotto i riflettori, salvo poi dirsi addio lo scorso febbraio: una rottura sofferta, ma che si è consumata in termini sereni, come ha spiegato proprio la showgirl sarda nello studio di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, Melissa ha speso solo belle parole per il suo ex fidanzato: “La pressione mediatica non ha di certo aiutato a vivere le cose con leggerezza. Ma si sa, nella vita non sempre si trovano gli incastri giusti al momento giusto. Io e Maddox continueremo a tifare per lui“.



Il bilancio della relazione, quindi, è solo positivo per Melissa:”In questo anno ho conosciuto un mondo bellissimo e difficilissimo. Questi ragazzi hanno pressioni fisiche e mentali incredibili: ammirateli per quello che fanno, perché è tostissimo. Sono felicissima che Matteo sia tornato a giocare, adoro la sua famiglia e la porterò sempre nel cuore. Alla fine siamo rimasti in buoni rapporti“.

Melissa Satta e l’accanimento mediatico

Se per il suo ex fidanzato Melissa Satta ha speso solo belle parole, lo stesso non si può dire dei media: in molte occasioni, infatti, l’ex velina è stata additata da stampa e social come principale responsabile degli insuccessi sportivi del compagno. Accuse infondate, che hanno assunto le sembianze di un vero e proprio accanimento mediatico quando un tabloid l’ha definita “sex addicted” (dipendente dal sesso): “Non capisco come si possano scrivere certe cose se non mi si conosce. Certi termini non mi rispecchiano: io non mi sento neanche volgare. Mi vesto da maschiaccio e non sono la bomba sexy che tutti pensano. Mi sarebbe dispiaciuto molto se Maddox avesse dovuto leggere una cosa del genere. Ha quasi 10 anni, come l’avrebbe presa?” ha spiegato amareggiata la showgirl.

Già nel corso di un monologo a Le Iene, Melissa aveva parlato dei rischi associati all’accanimento mediatico che molte donne dello spettacolo devono subire:“Questa è violenza psicologica, come spesso accade alle donne in casa con uomini che le accusano, ad esempio, di essere troppo femminili” ha dichiarato la Satta a Silvia Toffanin. Anche prima di iniziare la relazione con Matteo Berrettini la conduttrice si era trovata a fare i conti con accuse e titoli sessisti: “Io sono stata sposata con Boateng e già all’epoca se qualcosa non andava bene nella sua carriera davano la colpa a me. Quando mi dicevano che portavo sfortuna pensavo che c’erano cose peggiori: non mi piace fare la vittima, e cerco di alleggerire sempre. Però ad un certo punto ho dovuto dire basta, perché mio figlio non può leggere queste cose: eravamo solo due ragazzi giovani che stavano vivendo una storia”.