Fonte: Getty Images Melissa Satta e Matteo Berettini

Dopo mesi d’indiscrezioni che si rincorrevano, Matteo Berrettini ha deciso di confermare la rottura con Melissa Satta. Il tennista e l’ex velina si erano conosciuti nel dicembre 2022 e, dopo un anno d’amore, però, l’amore tra i due è naufragato e la coppia si è irrimediabilmente divisa. La rottura della relazione amorosa è stata annunciata dallo stesso sportivo, nel corso di una conferenza stampata organizzata da lui su Zoom, direttamente da Montecarlo. Matteo Berrettini non ha rivelato, però, i motivi della rottura del rapporto amoroso.

Matteo Berrettini, la conferma della rottura con Melissa Satta

Matteo Berrettini e Melissa Satta sono stati protagonisti di una storia d’amore da sogno. La coppia di volti noti, infatti, sembrava innamoratissima fino a quando non hanno cominciato a circolare le voci di una crisi esistente tra i due. Momento difficile che oggi è stato confermato direttamente dal tennista che ha ufficializzato la fine della storia d’amore con l’ex velina in conferenza stampa: “Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Mi aspettavo questa domanda. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”.

Matteo Berrettini non si è sbottonato sulle motivazioni che hanno determinato la rottura e ha parlato di un periodo bellissimo, passato con Melissa Satta, come riportato da La Repubblica: “Non è successo niente di particolare, devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”. Secondo le indiscrezioni il tennista non avrebbe voluto fare dei passi in avanti nei confronti di Melissa Satta che, invece, avrebbe voluto mettere su famiglia.

Matteo Berrettini, il difficile periodo per lo sportivo

Matteo Berrettini si è definitivamente separato da Melissa Satta. Ma il tennista sta vivendo un periodo complicato anche per la sua carriera, a causa di un infortunio. Matteo Berrettini ha svelato quando vorrebbe tornare sui campi da tennis: “Mesi complicati, mesi in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, ovvero giocare a tennis. Il mio rientro in campo sarà a breve, mi sto allenando molto bene e sto bene. Mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo. Mi sto concentrando forse come mai nella mia carriera per tornare, divertirmi e far divertire quelli che mi seguono. Non giocherò Indian Wells, il programma è di giocare il challenger di Phoenix e poi il Masters 1000 di Miami”.

Lo sportivo ha svelato che il suo sogno di vittoria non si è spento e spera ancora di prendersi delle soddisfazioni in futuro. Inoltre Matteo Berrettini ha aggiunto che è riuscito ad allenarsi per un mese intero di recente, confermando la sua ritrovata forma fisica. Il tennista ha risposto anche a una domanda su Jannik Sinner: “Siamo in contatto. Lui è stata una molla, ma io ho visto subito che aveva delle caratteristiche speciali. Stare accanto a lui in Davis è stato bello e importante. Lui vorrebbe il mio servizio? Io la sua risposta”.