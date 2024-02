La colpa è sempre della donna. Lo è quando il campione inizia a perdere colpi, perché è la fidanzata a distrarlo. E lo è quando una relazione finisce, per i motivi più disparati, ma quasi sempre e solo imputabili alla parte femminile del duo. È la stessa storia che si ripete, sempre uguale a sé stessa. Stavolta, vittima ne è stata Melissa Satta, su cui se ne è detta di ogni dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini. Ma lei non ci sta e su Instagram risponde per le rime a giornalisti e testate di gossip.

Melissa Satta su Instagram minaccia la denuncia

Porta la firma dell’avvocato Marcello d’Onofrio il lungo e duro sfogo postato da Melissa Satta sul proprio profilo Instagram. Sono parole sincere, emozionate, ma frutto di una lunga riflessione quelle pubblicate dalla showgirl, che si trova costretta a difendersi dalle accuse (prive di fondamento) rivoltele dalla stampa a seguito della fine della storia d’amore con il tennista Matteo Berrettini. E il legale è menzionato perché stavolta Satta fa sul serio e minaccia denuncia a chiunque continuerà ad accanirsi ingiustamente nei suoi confronti.

“Mi sembra di trovarmi catapultata al banco degli imputati, – scrive – costretta a difendermi in un sistema perverso nel quale non vige la presunzione di innocenza, ma quella di colpevolezza, per cui, in base a questo onere probatorio al contrario – se non sarò in grado di provare a fatti la mia discolpa – ritenuta colpevole”. Satta si riferisce al modo in cui la stampa ha parlato della fine della love story che la vedeva protagonista.

Si scaglia contro i “pennivendoli” che non mancano di “inventare storie piccanti sul mio conto, senza minimamente curarsi delle sofferenze causatemi come madre, prima che come donna e persona”. L’ex velina si riferisce, in particolare, a quelle voci che vedevano in una sua presunta dipendenza da sesso la causa della rottura con il giovane tennista.

Esprimendo la chiara volontà di non cadere in mere strumentalizzazioni, Melissa Satta accenna (giustamente) al sessismo che permea i media italiani: “Credo che sia tempo che la stampa si assuma le proprie responsabilità e svolga il ruolo dell’informazione secondo i consueti canoni di verità e correttezza”.

Infine, la showgirl, con l’appoggio del legale specializzato in diritto dello spettacolo, afferma l’intenzione di “andare fino in fondo e denunciare qualunque ripugnante imbrattatore di giornali dovesse cedere alla tentazione di denigrarmi in maniera così immotivata e gratuita e di porre in pericolo la mia stessa incolumità personale”.

Il gossip dopo la rottura con Matteo Berrettini

La notizia della fine della relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, vista la fama mondiale del campione, è stata diffusa a livello internazionale e, soprattutto all’estero, ha assunto toni decisamente ingiuriosi e insensibili. L’inglese Daily Mail, tra i più letti al mondo, ha attribuito la rottura alla dipendenza da sesso di Melissa Satta.

Una supposizione priva di qualsiasi fondamento, dedotta esclusivamente da una vecchia dichiarazione della showgirl che, all’epoca del matrimonio con il calciatore Kevin-Price Boateng, aveva affermato di avere rapporti con il marito “dalle sette alle dieci volte a settimana”. Ma la dipendenza da sesso non significa di certo un’assidua attività sessuale, si tratta di un vero e proprio disturbo, da trattarsi con il giusto riguardo e la doverosa sensibilità.