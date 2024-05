Melissa Satta: “Stare con me non è facile”. E presenta Carlo Beretta alla famiglia

Fonte: IPA Melissa Satta

Melissa Satta e Carlo Beretta stanno insieme. I diretti interessati non hanno ancora ufficializzato la relazione ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi parlano chiaro. L’ex Velina di Striscia la notizia e il rampollo sono stati immortalati tra baci e abbracci appassionati durante un weekend bollente in Sardegna. Con loro anche Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dieci anni fa dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. Il bambino pare aver già instaurato un ottimo rapporto con il nuovo fidanzato della mamma, noto alle cronache rosa per via della lunga relazione con l’influencer Giulia De Lellis.

Melissa Satta e Carlo Beretta stanno insieme: la relazione è seria

Molto più che una semplice amicizia: Melissa Satta e Carlo Beretta sono innamorati e la loro relazione è decisamente seria. Tanto che la soubrette ha già presentato il nuovo compagno alla sua famiglia che vive in Sardegna. Anche Carlo non è stato da meno e ha organizzato nei giorni scorsi un incontro tra la nuova fidanzata e i genitori. Pare che Umberta, la madre del ragazzo, abbia immediatamente legato con Melissa. Al contrario, secondo i gossip, non nutriva molta simpatia per Giulia De Lellis, che ha amato Beretta per ben quattro anni con tanto di convivenza a Milano.

In Sardegna Melissa Satta e Carlo Beretta hanno trascorso del tempo al Phi Beach, uno dei club più esclusivi della Costa Smeralda. La coppia ha assistito ad un tramonto mozzafiato, mentre sorseggiava un aperitivo e si scambiava tenere effusioni. Un momento da sogno, che rende ancora più magico il loro amore. Per ora la differenza d’età – lei più grande di undici anni – non sembra un problema. Tra le braccia di Beretta, Melissa ha definitivamente archiviato Matteo Berrettini, il tennista con il quale ha vissuto per un anno una chiacchierata love story.

I motivi della separazione tra Melissa Satta e il campione romano non sono mai stati resi noti ma entrambi si sono consolati velocemente. La Satta con Carlo Beretta mentre Matteo Berrettini con Federica Lelli, l’ex fidanzata storica del cantante Ultimo. Stando agli ultimi gossip i due avrebbero già iniziato a convivere a Montecarlo ma con estrema discrezione perché lo sportivo non vuole fare i conti con un altro amore mediatico come quello con la showgirl sarda.

Melissa Satta da Diletta Leotta: “Non è facile stare con me”

In una recente intervista a Mamma Dilettante – il podcast di Diletta Leotta – Melissa Satta non ha fatto alcun cenno alla sua relazione con Carlo Beretta (a quanto pare l’ospitata è stata registrata prima dell’inizio della nuova liaison) ma la 38enne ha ammesso che non è facile stare con una persona come lei, soprattutto per via del lavoro sotto i riflettori.

“Non è facile ai giorni d’oggi perché abbiamo tutti vite complicate. Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro… spaventa molto secondo me. Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! – ha spiegato – Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato… non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”.

Prima di Matteo Berrettini, Melissa Satta è stata fidanzata per un paio d’anni con Mattia Rivetti, imprenditore e nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il marchio Stone Island. Un rapporto vissuto nel massimo riserbo e finito perché Rivetti non si sentiva pronto ad una convivenza con la Satta.

Chi è Carlo Beretta, il nuovo fidanzato di Melissa Satta

Classe 1997, Carlo Beretta è il giovane rampollo della famiglia produttrice di armi, celebre in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta: tutto è iniziato con Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”. Carlo ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi.

Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, dove ha lavorato come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Successivamente si è spostato in Germania, a Berlino. Attualmente si occupa di risorse umane presso la Bombardier Transportation. Dal 2020 al 2024 Carlo è stato legato a Giulia De Lellis. La rottura è avvenuta a un passo dal matrimonio. Prima dell’incontro con l’influencer Beretta ha amato per circa sei mesi la modella brasiliana Dayane Mello.