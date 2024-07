Melissa Satta gelosa di Giulia De Lellis (che scarica Tony Effe): retroscena

Fonte: IPA Carlo Beretta è stato legato per quattro anni a Giulia De Lellis prima di conoscere Melissa Satta

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno ufficializzato la loro relazione, sbocciata qualche mese fa grazie ad alcuni amici in comune. Nessuna dichiarazione ufficiale ma foto di coppia sui social network che valgono più di mille parole. E a i follower più attenti non è sfuggito un particolare: dal profilo del rampollo sono scomparse tutte le vecchie foto con Giulia De Lellis, l’influencer al quale è stato legato per quattro anni. Stando alle ultime indiscrezioni a pretendere un gesto del genere sarebbe stata la nuova fidanzata di Beretta.

Carlo Beretta cancella le foto con Giulia De Lellis per amore di Melissa Satta

Carlo Beretta ha postato su Instagram alcuni scatti insieme a Melissa Satta. Scatti in vacanza e di vita quotidiana: in uno c’è addirittura Maddox, il bambino che l’ex Velina di Striscia la notizia ha avuto dieci anni fa dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. Segno che i due fanno sul serio (tanto che c’è chi addirittura parla già di matrimonio). Allo stesso tempo, però, Beretta ha cancellato tutte le foto con Giulia De Lellis: è rimasta solo una con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, risalente agli inizi della loro love story.

“Pare che Melissa non gradisse, vabbè ci sta!”, ha spiegato l’esperta di gossip Deianira Marzano, parlando dunque di una presunta gelosia della Satta nei confronti di Giulia De Lellis. Sarà vero? Sull’account della soubrette sarda ci sono ancora diverse foto insieme a Matteo Berrettini, il tennista che ha frequentato per un anno prima di conoscere Carlo Beretta. Anche in questo caso un rapporto profondo, dato che lo sportivo ha avuto modo di conoscere Maddox e instaurare con lui un bel legame.

Fonte: IPA

Giulia De Lellis e Tony Effe non stanno più insieme: è già finita

Sempre Deainira Marzano ha poi spifferato un altro gossip piccante: sarebbe già giunta al termine la liaison tra Giulia De Lellis e Tony Effe. A quanto pare i due si sono frequentati per qualche settimana, hanno fatto discutere al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma poi hanno deciso di prendere strade differenti. Molto probabilmente non è scattata la scintilla dell’amore. L’ennesima delusione per la De Lellis dopo la breve frequentazione con Giano Del Bufalo, il fratello dell’attrice Diana.

Del resto in una recente intervista con Giulia Salemi, Giulia De Lellis ha ammesso: “In amore sono stufarella, mi annoio anche, sono una che ama fare sempre tante cose diverse. Mi piace cambiare e scoprire. Ancora non ho trovato quella persona per cui valga la pena fare delle rinunce per tanto tempo e restare. Poi ci provo sempre, credo nell’amore, non mi sono mai fatta spegnere da determinate dinamiche”.

Prima della lunga storia d’amore con Carlo Beretta (pare finita ad un passo dal matrimonio), Giulia De Lellis ha vissuto per anni un tira e molla con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Ha poi frequentato per brevi periodi il cantante Irama e il pilota Andrea Iannone. Avrebbe avuto anche un fugace flirt con Cristiano Iovino, l’uomo del caffè di Ilary Blasi.