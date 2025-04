Melissa Satta e Carlo Beretta, nessuna crisi: solo amore e vacanze con Maddox

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Melissa Satta e Carlo Beretta

La primavera porta voglia di leggerezza, e Melissa Satta lo sa bene. Altro che crisi: la storia d’amore con Carlo Beretta si fa ogni giorno più forte e i due non perdono occasione per regalarsi momenti speciali insieme. Questa volta è toccato a una lunga vacanza oltreoceano, con un compagno d’eccezione: il piccolo Maddox, figlio che Melissa ha avuto dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng.

Melissa Satta e Carlo Beretta, da Miami alla Repubblica Dominicana

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno deciso di trascorrere le vacanze pasquali sotto il sole caldo dell’America. Prima tappa: Miami, per tre giorni di relax, amici e avventure su quattro ruote. Maddox, con il suo skateboard, è stato protagonista delle storie Instagram di Melissa, mentre mamma e fidanzato si sono concessi selfie di coppia sulla spiaggia e cene indimenticabili.

Non è mancato il racconto social dei momenti più belli: scatti al tramonto, sorrisi complici, brindisi in riva al mare. Per l’occasione, Melissa ha scelto look freschi e glamour, perfetti per il clima di Miami: mini dress leggeri dai colori pastello e bikini dalle linee essenziali, impreziositi da maxi occhiali da sole dal sapore anni Settanta. Uno stile effortless chic che resta la sua firma anche in vacanza.

Fonte: IPA

Poi il salto in una meta ancora più paradisiaca: la Repubblica Dominicana. Qui, Melissa e Carlo hanno trovato il loro angolo di pace al resort di lusso Casa de Campo, una vera e propria oasi immersa nel verde, affacciata su un mare che sembra dipinto.

L’arrivo è stato documentato con entusiasmo: piscina privata, palme, sabbia dorata e attività da sogno come l’equitazione, i campi da golf firmati da Pete Dye e una Spa di lusso. I look di Melissa non sono stati da meno: per la Repubblica Dominicana, la showgirl ha puntato su caftani ampi, sandali intrecciati e costumi interi dalle nuance vibranti come il corallo e il verde smeraldo, tonalità perfette per esaltare la sua abbronzatura dorata.

Fonte: IPA

Vacanze in famiglia e un amore senza ombre

Mentre alcune voci di corridoio ipotizzavano tensioni nella coppia, la realtà parla chiaro: Melissa e Carlo sono più innamorati che mai. Tra un tuffo e una cena in riva al mare, i due si mostrano complici e affiatati, sempre insieme anche nei momenti più semplici.

Carlo Beretta, rampollo della storica famiglia di produttori di armi ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, è riuscito a costruire un rapporto solido non solo con Melissa, ma anche con Maddox. Nelle immagini condivise sui social si percepisce l’affetto autentico che lega i tre: una vera famiglia allargata, dove il sorriso del bambino parla più di mille parole.

Melissa non nasconde la sua felicità. In un’intervista rilasciata pochi mesi fa al settimanale ‘F’, aveva dichiarato: “Sono strafelicissima, ho un compagno fantastico e con mio figlio facciamo tutto insieme, lo sport, i viaggi, i weekend. Ho tanti progetti, non potrei chiedere di più”. Un sentimento che, a giudicare dagli scatti, non ha fatto che rafforzarsi con il tempo.

Fonte: IPA

Il passato ormai lontano: Melissa risplende di nuova luce

Durante questa vacanza, Melissa Satta si è lasciata alle spalle anche le ombre del passato. Tornata a parlare delle critiche ricevute durante la sua relazione con il tennista Matteo Berrettini, la showgirl ha messo in chiaro che le etichette non le sono mai appartenute: “Mi dipingono come una mangiauomini. Io che sono tutt’altro, sempre in tuta e leggins” aveva raccontato con ironia, sottolineando come fosse stanca di certi stereotipi pesanti e offensivi.