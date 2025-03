Melissa Satta, è già finita con Carlo Beretta? L’indiscrezione

Melissa Satta e Carlo Beretta, stop ai post di coppia e gossip in tilt: silenzio social, voci di crisi e un’ex suocera forse poco convinta. Rottura in vista?

Fonte: IPA Melissa Satta e Carlo Beretta

Viviamo nell’era dell’amore a suon di post e selfie, quindi basta un piccolo blackout digitale per mandare in tilt il gossip. Ed eccoci qui, a chiederci cosa stia succedendo tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. I due, che fino a ieri erano protagonisti di un romanzo social fatto di viaggi da sogno e cene glamour, hanno smesso di comparire insieme su Instagram. Il che, ovviamente, significa solo una cosa: crisi, rottura, addio? Gli indizi non mancano e il pubblico è già sul pezzo, pronto a decifrare ogni like, ogni storia, ogni silenzio assordante. Ma vediamo i dettagli.

Melissa Satta e Carlo Beretta, le domande dei fan e il silenzio social

Nonostante Melissa Satta abbia chiuso la porta ai commenti velenosi sul suo profilo, i più attenti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio: Carlo Beretta è sparito dal suo feed. Fino a poche settimane fa, i due postavano senza sosta scatti idilliaci di vacanze da sogno e serate scintillanti. Poi, il silenzio.

L’ultima apparizione di coppia risale al 26 febbraio, quando hanno calcato insieme il red carpet di un evento esclusivo della Milano Fashion Week. Prima di allora, erano stati protagonisti di una cartolina social perfetta tra Dubai e Abu Dhabi, con festeggiamenti glamour per il compleanno di lui e per i 39 anni di lei. Da allora, però, zero contenuti a due. Un segnale? O semplicemente una pausa dai riflettori? Più probabilmente la prima.

Un’assenza che non passa inosservata

Nelle ultime settimane, Melissa Satta non ha certo smesso di farsi vedere sui social, tra video in palestra e nuove collaborazioni fashion. Ma il dettaglio che ha acceso il gossip è un altro: la sua serata scatenata al concerto di Jovanotti a Milano, rigorosamente senza Carlo Beretta. Al suo fianco, invece, l’amica Valentina Scambia.

E mentre la showgirl ballava e cantava sotto il palco, il suo (ex?) compagno era a Maranello. Due mondi separati, due vite sempre più distanti? Chissà.

Nuove indiscrezioni: l’ipotesi rottura

A sganciare la bomba sul presunto addio tra Melissa Satta e Carlo Beretta è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui la coppia avrebbe già imboccato la strada della separazione. Una notizia che ha lasciato di stucco i fan, considerando che fino a pochi mesi fa i due sembravano più affiatati che mai.

L’ultimo avvistamento social della coppia risale a una vacanza a Dubai, poi il vuoto assoluto. E si sa, è un po’ triste, ma quando le coppie social smettono di postare, il gossip inizia a lavorare a pieno regime. Nessuno dei diretti interessati ha ancora aperto bocca sulla questione, ma il chiacchiericcio è ormai inarrestabile, e quasi sempre si rivela vero.

Le ipotesi dietro la presunta crisi

A rendere il tutto ancora più pepato, ci sarebbe il presunto rapporto mai del tutto idilliaco tra Melissa e la famiglia Beretta, oltre alla gelosia di lei. Se in pubblico Umberta Gnutti Beretta aveva mostrato un’apparente apertura verso la relazione del figlio, dietro le quinte le cose potrebbero essere andate diversamente. In passato la donna aveva già manifestato una certa riluttanza nei confronti delle frequentazioni di Carlo, e i ben informati sussurrano che nemmeno con la Satta l’intesa sia mai davvero decollata. Per ora, la verità rimane nascosta dietro un ostinato silenzio social.