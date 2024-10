Melissa Satta gelosa, spuntano i primi problemi con Carlo Beretta

Fonte: Getty Images Carlo Beretta e Melissa Satta

La storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta andrebbe avanti con qualche difficoltà. Il condizionale è d’obbligo perché, almeno sui social, i diretti interessati si mostrano sempre più uniti e affiatati. Stando agli ultimi gossip, però, la gelosia dell’ex Velina di Striscia la notizia – che sogna una famiglia con il giovane rampollo – potrebbe presto rovinare l’armonia di coppia.

Melissa Satta troppo gelosa di Carlo Beretta

Stando a quello che spiffera Dagospia, la forte gelosia di Melissa Satta per il nuovo fidanzato Carlo Beretta avrebbe creato le prime marette di coppia. “Chi ha incontrato recentemente i due innamorati nei più esclusivi ristoranti e prive’ del quadrilatero della moda a Milano è balzato chiaramente agli occhi come la showgirl “scorti” letteralmente il suo compagno“, fa sapere il portale.

A quanto pare Melissa “mal gradisce anche le più ingenue ingerenze femminili nel suo ménage e sta lentamente isolando il suo rampollo dal resto del mondo. La showgirl sogna di costruire una famiglia con Carlo e aspira ai fiori d’arancio ma la suocera Umberta Gusalli Beretta, che esercita sul figlio un grande ascendente, sul suo conto non ha ancora sciolto le riserve”.

In realtà non è la prima volta che si vocifera di una gelosia della Satta: qualche mese fa pare che proprio Melissa abbia spinto Beretta a cancellare sui social la maggior parte delle sue foto con l’ex fidanzata Giulia De Lellis.

Per quanto riguarda invece il rapporto con la suocera, la faccenda è ancora poco chiara: da sempre Dago insinua che la madre di Carlo Beretta sia una donna piuttosto dura, che vuole solo il meglio per il suo unico figlio e per questo piuttosto diffidente nei confronti di chi lavora in tv o sui social.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, invece, Umberta avrebbe già approvato la relazione tra Carlo e Melissa Satta, nonostante la differenza d’età (lei più grande di lui di undici anni).

Melissa Satta vuole il secondo figlio

Melissa Satta è molto innamorata di Carlo Beretta, conosciuto grazie ad amici in comune dopo la liaison finita male con il tennista Matteo Berrettini. La soubrette sogna di allargare la famiglia con il fidanzato che non è ancora diventato padre. Melissa ha avuto il primogenito Maddox nel 2014, dal rapporto poi naufragato con l’ex marito calciatore Kevin-Prince Boateng.

“Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto. È anche un desiderio di mio figlio Maddox, che mi chiede sempre il fratellino. Io poi gli dico: ‘Ma può arrivare una sorellina’. E lui: ‘Eh, la sorellina, allora aspetta un attimo, ci devo giocare a calcio…’. Insomma, c’è un po’ di confusione a casa…”, ha confidato a Cristina Parodi nel nuovo programma 7 piani.

Fonte: IPA

Chi è Carlo Beretta, il fidanzato di Melissa Satta

Classe 1997, Carlo Beretta è l’erede della famiglia produttrice di armi, celebri in tutto il mondo. Suo padre è Pietro Gussalli Beretta e devono la loro fortuna all’opera di Bartolomeo Beretta, che nel 1526 fondò l’attuale società, partendo dalla sua abilità artigiana, che gli fece ottenere il soprannome di “mastro di canne”.

Carlo ha frequentato la British School of Milan, per poi conseguire un baccellierato in Svizzera, presso l’Institut Le Rosey, laureandosi in Economia Aziendale e Management alla Bocconi. Terminati gli studi, è volato negli Stati Uniti, così da lavorare come stagista presso l’Accademia Militare di West Point. Si è poi spostato in Germania, a Berlino. Attualmente è digital project manager per l’azienda di famiglia.

È diventato noto grazie al mondo del gossip: per qualche mese ha frequentato la modella brasiliana Dayane Mello, poi per quattro anni ha amato Giulia De Lellis.