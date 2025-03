Alessandra Amoroso incinta, parla il suocero: “Mai avrei immaginato che fosse così”

Fonte: Getty Images Alessandra Amoroso

Momento magico per Alessandra Amoroso, che quest’anno diventerà mamma per la prima volta. Se fino ad ora la cantante ha preferito non svelare troppo della sua gravidanza, se non limitarsi ad annunciarla sui social, ci ha pensato il suocero a condividere qualche segreto della dolce attesa. Dalle prime voglie in cucina di Sandrina alla scelta del nome Penelope, senza tralasciare il tanto sognato matrimonio.

Alessandra Amoroso e le voglie in gravidanza

“Mio figlio e Alessandra sono molto innamorati, abbiamo capito subito che non vedevano l’ora di costruire una famiglia e in casa abbiamo cercato di supportarli con tutto il nostro affetto e tutto il nostro appoggio”, a parlare così Mario Pastore, il suocero di Alessandra Amoroso. L’uomo, ex ballerino e maestro di ballo che fino al 2021 gestiva una scuola di danza a Olevano sul Tusciano, è molto legato all’ex vincitrice di Amici.

“Quando è rimasta incinta Alessandra chiedeva sempre a mia moglie di cucinare il pollo. E non si dice mai di no ad una donna in stato interessante – ha raccontato il padre di Valerio Pastore al settimanale DiPiù – Adesso che la gravidanza è a buon punto, Alessandra, per fortuna mangia anche altro. Prima che lei e Valerio si accorgessero di aspettare un figlio, lei non ha mai preteso nulla: a tavola, a casa nostra, ha sempre mangiato e bevuto quello che c’era. Con piacere”.

Il signor Mario ha poi elogiato l’artista per la sua dolcezza, definendola “una ragazza semplice, alla mano e disponibile. Mai avrei immaginato che fosse così. Le stelle dello spettacolo si pensa sempre che siano delle superstar anche nel privato. Invece no, è stato facile volerle bene. Poi, noi siamo una famiglia facile volerle bene. Poi, noi, siamo una famiglia semplice, lei è subito andata d’accordo con tutto il nostro mondo”.

Alessandra Amoroso e il nome Penelope

Perché la figlia di Alessandra Amoroso si chiamerà Penelope? A questa domanda ha risposto il suocero: “Per quanto ne so hanno deciso così perché è un nome che piace ad entrambi. Detto questo, è un bel nome: Penelope Pastore suona proprio bene…”.

Mario diventerà nonno per la prima volta al contrario dei genitori di Alessandra che hanno già una nipotina, la piccola Andrea, figlia di Francesca, sorella della cantante. “Ci è esploso il cuore dalla gioia e dall’orgoglio quando abbiamo saputo che Valerio e Alessandra sarebbero diventati genitori. Ci piacerebbe vederli all’altare, sarebbe bello se dopo il parto si sposassero”, ha aggiunto Pastore.

Fonte: IPA

Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore, classe 1994, è un tecnico del suono, tra l’altro molto apprezzato nel suo settore. Prima di intraprendere questa strada, però, ha seguito per un periodo le orme del padre: è stato ballerino di valzer, slow fox, tango, quick step e danze latine. Nel 2015 è arrivato in finale al campionato italiano, poi è passato alla categoria superiore, alla classe internazionale, in cui ha gareggiato fino ai diciotto anni.

Poi si è fermato perché la sua partner non voleva ballare più e lui non è riuscito a trovarne un’altra all’altezza. Si è così dedicato alla musica: Valerio è stato disc jockey per un periodo per poi affermarsi come tecnico del suono, lavoro che gli ha permesso di conoscere Sandrina. Pastore ha due sorelle: Rossella e Tiziana.

Qualche tempo fa al podcast Mano sul cuore, Alessandra ha rivelato: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”. Parole che raccontano un amore autentico, fatto di rispetto reciproco e libertà di espressione.

Originario di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, Valerio si tiene lontano dai social network e preferisce dedicarsi al lavoro e al suo legame con Alessandra Amoroso. La discrezione è una caratteristica che li accomuna, rendendo il loro amore ancora più speciale agli occhi dei fan.

Secondo quanto dichiarato da Sandrina, il rapporto con Valerio le ha permesso di riscoprire se stessa: “Sono libera di essere ciò che sono… di essere me stessa in tutti i miei colori”. Una dichiarazione che mette in luce come questo amore abbia portato Alessandra a un livello di consapevolezza e serenità mai sperimentato prima.