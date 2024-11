Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato: “E amore con Valerio Pastore”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Alessandra Amoroso, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ha trovato nuovamente l’amore. La cantante, nota per la sua capacità di emozionare il pubblico con canzoni cariche di sentimento, ha ufficializzato la sua relazione con Valerio Pastore originario di Eboli, in provincia di Salerno. Questo nuovo capitolo della vita sentimentale di Alessandra arriva dopo un lungo periodo di riservatezza e porta con sé una ventata di freschezza e libertà.

Alessandra Amoroso e Valerio: una relazione che sa di rinascita

Valerio Pastore, classe 1994, è otto anni più giovane di Alessandra Amoroso, ma tra i due sembra esserci un’intesa perfetta. Entrambi legati dal mondo della musica, si sarebbero conosciuti grazie alla loro comune passione, che ha fatto da collante per una relazione che la cantante stessa definisce trasformativa.

In una recente intervista per il podcast Mano sul cuore, Alessandra ha rivelato: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”. Parole che raccontano un amore autentico, fatto di rispetto reciproco e libertà di espressione.

La coppia vive questa relazione lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso. Nonostante ciò, alcune foto paparazzate li hanno immortalati in momenti di quotidianità, come durante una vacanza a Formentera nell’estate 2023 o mentre facevano la spesa in un supermercato di Roma, dove sembrerebbero convivere.

Chi è Valerio Pastore, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è un tecnico del suono molto apprezzato nel suo settore, con una solida carriera nel mondo della musica. Originario di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, Valerio si tiene lontano dai social network e preferisce dedicarsi al lavoro e alla sua relazione con Alessandra Amoroso. La discrezione è una caratteristica che li accomuna, rendendo il loro amore ancora più speciale agli occhi dei fan.

Secondo quanto dichiarato dalla cantante, la relazione con Valerio le ha permesso di riscoprire se stessa: “Sono libera di essere ciò che sono… di essere me stessa in tutti i miei colori”. Una dichiarazione che mette in luce come questo amore abbia portato Alessandra a un livello di consapevolezza e serenità mai sperimentato prima.

Alessandra Amoroso e BigMama: emozioni e amicizia sul palco di Milano

All’Alcatraz di Milano si è svolto uno dei concerti più attesi di BigMama, rapper avellinese che sta attraversando un momento di grande successo. Reduce dal Festival di Sanremo con il brano La rabbia non ti basta, certificato disco d’oro, BigMama ha portato energia e talento sul palco, celebrando un anno ricco di traguardi. Durante l’estate, la sua hit Mezzo rotto, realizzata in collaborazione con Alessandra, ha dominato le classifiche e animato i palchi di tutta Italia.

In un momento speciale del concerto, Alessandra Amoroso ha raggiunto BigMama sul palco per esibirsi insieme sulla loro famosa hit estiva. La performance è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e ha evidenziato la sintonia tra le due artiste. Concluso il duetto, Alessandra ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti della giovane rapper: “Lo dico davanti a tutti, mi troverai sempre sopra o sotto al palco, a sinistra o destra, dove vorrai. Ti ringrazio per essere entrata nella mia vita. Per sempre grata”.

Queste parole raccontano non solo il rispetto reciproco, ma anche l’amicizia che si è consolidata tra Alessandra Amoroso e BigMama durante la loro collaborazione musicale. Un rapporto che va oltre il successo del brano e che le ha viste crescere insieme, condividendo emozioni e traguardi importanti. Il pubblico, entusiasta, ha percepito questa speciale connessione, rendendo ogni momento ancora più memorabile. Una collaborazione, quella tra le due, che ha lasciato il segno nel panorama musicale italiano.