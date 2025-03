Alessandra Amoroso incinta di Valerio Pastore: l’indiscrezione sulla presunta gravidanza

La cantante sarebbe in attesa del suo primo figlio, anzi figlia: in rete sono finiti il presunto nome della piccola in arrivo e la data del parto

Fonte: IPA Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso sarebbe incinta. Il condizionale è d’obbligo perché non è stata (ancora) la diretta interessata ad annunciarlo ma una fonte molto vicina alla cantante pugliese ha addirittura spifferato il nome scelto del bebè in arrivo e la presunta data del parto. L’ex vincitrice di Amici aspetterebbe il suo primo figlio, anzi figlia, dal compagno Valerio Pastore, con il quale fa coppia fissa da qualche tempo dopo la fine della lunga relazione con Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso aspetta un figlio da Valerio Pastore?

Stando ad una segnalazione riportata dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, Alessandra Amoroso sarebbe incinta della sua prima figlia. Il padre sarebbe l’attuale compagno, Valerio Pastore, incontrato tempo fa dopo la rottura dal produttore musicale Stefano Settepani.

Una persona molto vicina a Sandrina ha addirittura confidato dei dettagli piuttosto importanti: ovvero la presunta data di nascita della bambina e il nome scelto dai futuri genitori.

“Ho uno scoop, Alessandra Amoroso è incinta”, ha assicurato un utente a Deianira. La gola profonda ha poi aggiunto: “A settembre nasce Penelope Maria Pastore”. Sarà davvero cosi?

L’ultima apparizione pubblica di Alessandra Amoroso, che quest’anno compirà 39 anni, risale allo scorso febbraio, quando ha duettato con Serena Brancale al Festival di Sanremo nella serata delle cover. Per l’occasione ha sfoggiato un abito lungo nero, elegantissimo e con cappuccio, perfettamente in grado di nascondere un eventuale pancino.

Tra l’altro, facendo due calcoli dopo quanto trapelato, l’Amoroso sarebbe incinta solo di qualche settimana, la gravidanza sarebbe ancora al primo trimestre, generalmente il più delicato per una donna. Di sicuro Alessandra non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia: “Il mio sogno nel cassetto è diventare mamma e dedicarmi a mio figlio al cento per cento”, ha raccontato una volta.

Un sogno che potrebbe diventare finalmente realtà dopo aver collezionato un successo dietro l’altro in campo musicale e aver trovato finalmente il grande amore, quello giusto con il quale dare una svolta alla propria vita.

Chi è Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore, classe 1994, è otto anni più giovane di Alessandra Amoroso, ma tra i due sembra esserci un’intesa perfetta. Entrambi legati dal mondo della musica, si sarebbero conosciuti grazie alla loro comune passione, che ha fatto da collante per una relazione che la cantante stessa ha definito trasformativa. Pastore è infatti un tecnico del suono, tra l’altro molto apprezzato nel suo settore.

Al podcast Mano sul cuore, Alessandra ha rivelato: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”. Parole che raccontano un amore autentico, fatto di rispetto reciproco e libertà di espressione.

Originario di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, Valerio si tiene lontano dai social network e preferisce dedicarsi al lavoro e al suo legame con Alessandra Amoroso. La discrezione è una caratteristica che li accomuna, rendendo il loro amore ancora più speciale agli occhi dei fan.

Secondo quanto dichiarato da Sandrina, il rapporto con Valerio le ha permesso di riscoprire se stessa: “Sono libera di essere ciò che sono… di essere me stessa in tutti i miei colori”. Una dichiarazione che mette in luce come questo amore abbia portato Alessandra a un livello di consapevolezza e serenità mai sperimentato prima.