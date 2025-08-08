Alessandra Amoroso ha detto Sì, la proposta di matrimonio a sorpresa del compagno Valerio

Gran finale per il suo tour estivo. Non solo Alessandra Amoroso è tornata nell'amata Lecce, ma ha anche ricevuto a sorpresa la proposta dal compagno Valerio Pastore

Un’estate così forse neanche l’avrebbe mai immaginata. Alessandra Amoroso ha scoperto di essere incinta del compagno Valerio Pastore ed era già tanta l’emozione di diventare mamma per la prima volta. Bella e radiosa, col suo pancione che la accompagna a ogni concerto, stavolta nella sua Lecce, a chiusura del tour estivo, la cantante ha dovuto arrendersi alle lacrime. Di gioia, s’intende. Il compagno ha colto la palla al balzo per farle la fatidica proposta di matrimonio e lei, ovviamente, ha accettato col sorriso più bello.

La romantica proposta a Lecce

Di per sé la serata del 7 agosto era carica di significato. Alessandra Amoroso è tornata nella sua Lecce per concludere il tour estivo che l’ha vista protagonista di una serie di concerti acclamati dal pubblico, nel corso dei quali ha fatto sfoggio del suo bel pancione con outfit premaman femminili e chic. La cantante è in dolce attesa della piccola Penelope, la sua prima figlia, frutto dell’amore con il compagno Valerio Pastore.

Un uomo che vive “dietro le quinte” (fa il tecnico del suono), al suo fianco in modo sempre discreto e mai dirompente. Stavolta, però, ha voluto fare un’eccezione. Così il palco allestito nelle suggestive Cave del Duca di Lecce si è fatto scenario di un momento indimenticabile, l’ennesimo: quello della proposta di matrimonio.

Una bella sorpresa per la Amoroso, oltre che per i fan presenti. Come immortalato da un video condiviso sui social da Salento News, Valerio Pastore si è avvicinato alla compagna, facendola accomodare su un gradino. Dopodiché si è inginocchiato al suo cospetto, tirando fuori da una tasca la scatola con l’anello. Lei con le mani al volto, lacrime e grandi sorrisi, tutto condito dagli scroscianti applausi e dalle voci del pubblico in festa, lieto di aver assistito a un momento così importante per la loro beniamina.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore, una bella storia d’amore

Non hanno mai puntato i riflettori sulla loro storia d’amore, fatta eccezione per questi ultimi mesi, ma è presumibilmente dal 2021 che Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sono legati sentimentalmente. Tutto sarebbe iniziato, dunque, quando la cantante ha interrotto la precedente storia con il produttore Stefano Settepani.

Da quel momento, non ha più lasciato il tecnico del suono e videomaker di otto anni più giovane. Un turbinare di emozioni, sfociate nella notizia più bella: la coppia è in dolce attesa della figlia Penelope, come annunciato lo scorso marzo. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”, queste le parole della cantante su Instagram, a corredo dell’annuncio.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”, aveva spiegato la Amoroso in un’intervista, a proposito del compagno.