Alessandra Amoroso incinta, il bacio del compagno Valerio

Alessandra Amoroso, il bacio al pancione del compagno Valerio

"Diciamo che questo Summer Tour me lo sto vivendo di pancia": così Alessandra Amoroso ha voluto accompagnare - in modo ironico - un carosello di foto e video su Instagram che immortaleranno per sempre il momento magico che sta vivendo. La cantante, che darà alla luce la sua Penelope Maria il prossimo settembre, si sta infatti godendo fino in fondo il palco e la sua musica, prima di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua nuova vita da mamma.

Tra le foto che mostrano alcune delle sue esibizioni delle ultime settimane, anche scatti più intimi con il suo team. E tra questi fa capolino anche un breve video che mostra il compagno Valerio Pastore che le bacia dolcemente il pancione, mentre lei sorridente le accarezza la testa.

Un video che ricorda l'annuncio della gravidanza su Instagram, quando la cantante pubblico uno splendido scatto in bianco e nero dove il fidanzato le baciava il pancino appena accennato, quando la dolce attesa era ancora nelle fasi iniziali. "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", aveva scritto Alessandra. "Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino".

La storia d'amore di Alessandra Amoroso e Valerio Pastore

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore hanno vissuto la loro storia sempre con estrema riservatezza, lontano dai riflettori. I primi avvistamenti della coppia risalgono al maggio del 2023, quando furono paparazzati insieme per la prima volta, e da allora i due hanno continuato a tenere un profilo basso.

L'unica eccezione è stata l'ospitata della cantante a Verissimo, quando ha parlato pubblicamente del legame con il suo compagno. "Ho una grande fortuna, quasi un dono del cielo: ho un compagno, Valerio, che mi aiuta e mi supporta. Oggi sto vivendo questa condizione nel mio modo e sono contentissima".

Anche in un'intervista Tv Sorrisi & Canzoni, aveva detto del compagno: "Valerio mi aiuta molto anche solo con la sua presenza: mi sprona, mi stima come donna e come cantante, mi sta accanto in tutto e per tutto, è felice e gioisce dei miei traguardi e di ogni cosa che faccio. E io lo stesso per lui. Ci siamo innamorati l’uno dell’altra per la nostra genuinità e per il nostro sorriso".

In quell'occasione aveva parlato anche della maternità, arrivata in un momento della sua vita in cui si sente pronta ad accogliere una nuova vita: "Diventare mamma è sempre stato il mio sogno, poi sono successe alcune cose nella mia vita e sono arrivata a ora che ho 39 anni. Sono felice di vivere questa esperienza a questa età perché mi sento una donna molto più matura, più centrata, focalizzata".