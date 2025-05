Fonte: Getty Images Alessandra Amoroso

Prima intervista col pancione per Alessandra Amoroso. E non poteva che essere a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, che l’ha vista crescere come artista e persona: da ragazzina appena uscita da Amici a donna matura e consapevole. La cantante pugliese ha condiviso sensazioni ed emozioni, felice come non mai in questo periodo così magico della sua vita.

Alessandra Amoroso a Verissimo parla della gravidanza

Fasciata in un’aderente ed elegante tuta color cioccolato, trend di stagione, Alessandra Amoroso è apparsa a Verissimo più raggiante che mai. Il pancino cresce, ormai sta per entrare al settimo mese di gravidanza e il parto è previsto per la fine dell’estate.

“Mi godo questo momento. – ha raccontato Sandrina – Sono molto felice, mi sento bene fisicamente. Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano. Tra poco inizierà il tour e ci sarà anche la piccolina nella pancia perché gli spettacoli sono stati programmati molto prima che scoprissi di essere incinta”.

Avere una famiglia è sempre stato un grande desiderio dell’Amoroso: “Diventare mamma è sempre stato il mio sogno, poi sono successe alcune cose nella mia vita e sono arrivata a ora che ho 39 anni. Sono felice di vivere questa esperienza a questa età perché mi sento una donna molto più matura, più centrata, focalizzata”.

Silvia Toffanin ha chiesto ad Alessandra se la notizia della gravidanza l’abbia cambiata e la cantante ha spiegato: “Avevo già iniziato un grande percorso personale che mi ha dato la possibilità di accogliere la gravidanza ma diciamo che è da un po’ che lavoro sulle mie emozioni e sulla capacità di abbracciare ciò che arriva. Ho un compagno che mi sta molto vicino e quindi sto vivendo questo periodo serenamente e a modo mio”.

“Prima non mi godevo ciò che avevo, forse, un po’ per carattere o per abitudine ma, mi sono sentita spesso inopportuna, a disagio cioè quando mi succedeva qualcosa di bello dicevo “Ma perché a me e non agli altri?”, invece, ora, so che tutto quello che ho raggiunto me lo sono sudata”.

Non è mancato dunque un breve accenno a Valerio Pastore, l’uomo che ha cambiato la sua vita, anche se Alessandra ha sempre vissuto questo amore lontano dai riflettori: “Ho una grande fortuna, quasi un dono del cielo: ho un compagno, Valerio, che mi aiuta e mi supporta. Oggi sto vivendo questa condizione nel mio modo e sono contentissima”.

La figlia di Alessandra Amoroso, com’è già noto, si chiamerà Penelope ma avrà anche un secondo nome: Maria, come l’adorata nonna dell’interprete salentina.

Alessandra Amoroso incinta a Sanremo, il retroscena

Durante l’intervista a Verissimo, Alessandra Amoroso ha ricevuto dei dolci messaggi di alcune amiche quali l’attrice Matilde Gioli, tra l’altro protagonista del suo ultimo videoclip, e le colleghe BigMama e Serena Brancale. A proposito di quest’ultima, Sandrina ha rivelato che quando ha duettato con lei al Festival di Sanremo era già incinta.

“Serena è stata una delle prime a saperlo, l’ha saputo anche prima dei miei genitori. Prima di salire sul palco mi aveva raccontato una sua cosa molto intima, privata, mi ha mostrato la sua anima e così ho voluto condividere con lei questa bella notizia”, ha ricordato Alessandra che, nonostante la dolce attesa, ha deciso di non fermarsi.

Ha inciso un nuovo album e passerà gli ultimi mesi della gravidanza in giro per l’Italia con il suo tour: “Salirò sul palco col pancione, tante donne lavorano in gravidanza e lo farò anche io. Sono carica a pallettoni. Dopo 4 anni esce il mio nuovo album che mi racconta nella mia totalità”.