Le mamme del futuro non rinunciano al glamour: lo sa bene Alessandra Amoroso che, in concerto a Torino, ha incantato i fan con un lungo abito nero in paillettes

IPA Alessandra Amoroso

Dimenticate una volta per tutte quei confortevoli capi dalla silhouette informe che sino a qualche tempo fa erano ricondotti al look premaman nell’immaginario comune: le mamme del futuro non intendono in alcun modo rinunciare alla loro razione di fashion giornaliera, nemmeno durante il periodo della gravidanza. In buona compagnia, è così che la pensa Alessandra Amoroso. La cantante di Cose Stupide in concerto a Torino ha pensato bene di brillare sul palco grazie ad una cascata di paillettes, incantando l’affezionato pubblico con un mix ben bilanciato tra grande emozione e sconfinato glamour.

Alessandra Amoroso in concerto a Torino di paillettes vestita: il look nel dettaglio

È un anno speciale per Alessandra Amoroso: qualche mese fa, a gran sorpresa, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio insieme al fidanzato Valerio Pastore, non potrebbe esserne più felice e noi con lei. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dato la lieta notizia ai propri followers attraverso un tenerissimo scatto di coppia in cui al tempo già si intravedeva, in penombra, il pancino. A stravolgerle l’esistenza sarà una femmina, Penny (da Penelope): “Sono quasi al settimo mese, manca poco. Intanto mi godo questo momento. Sono molto felice, mi sento bene fisicamente. Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano. Tra poco inizierà il tour e ci sarà anche la piccolina nella pancia perché gli spettacoli sono stati programmati molto prima che scoprissi di essere incinta”, ha confessato con i grandi occhi verdi colmi di emozione.

Il parto è infatti previsto per il prossimo settembre, e va da sé come alcune date del Fino a qui Summer Tour in programma per i mesi estivi siano necessariamente dovute essere annullate. Al momento, però, si continua a cantare a pieno ritmo e con intatto l’immenso entusiasmo che da sempre la contraddistingue. Un entusiasmo che traspare anche dai clamorosi look che l’artista salentina continua a sfoggiare sul palco, se possibile arricchiti di un connotato sensuale ancora maggiore.

Per la più recente data, quella in Piazza Vittorio Veneto, a Torino, la scelta è ricaduta su di un lungo abito nero costellato di paillettes cangianti ad effetto vedo-non vedo, che brillava ad ogni più piccolo movimento bersagliato dalle tante luci di scena: oltre ogni superata convenzione sociale si trattava di un modello dalla silhouette fasciante e con scollatura generosa, dotato di spalline sottili e biancheria abbinata a vista, insieme al pancione. Completavano il tutto dei coraggiosi sandali con cinturino gioiello, argentati e con tacco a spillo.

Alessandra Amoroso mamma a 39 anni: “È sempre stato il mio sogno”

Aveva appena 22 anni quando, con tutto lo scetticismo e la goffaggine del caso, Alessandra Amoroso si è presentata ai casting di Amici, nel 2009: diventare una cantante per lei rappresentava da sempre un sogno ben stipato in un cassetto, uno di quelli irraggiungibili, tanto da non immaginare per nessun motivo al mondo la vittoria dell’edizione. Noi, forse, a differenza sua, l’avevamo invece capito subito.

Un sogno ancor più grande per lei, da custodire gelosamente, era proprio quello di avere un figlio: “Diventare mamma è sempre stato il mio sogno. Sono felice di vivere questa esperienza a 39 anni perché mi sento una donna molto più matura, più centrata, focalizzata. Prima non mi godevo ciò che avevo. Un po’ per carattere, un po’ per abitudine, mi sono sentita spesso inopportuna, a disagio. Quando mi succedeva qualcosa di bello pensavo: “Ma perché a me e non agli altri?”. Ora invece so che tutto quello che ho raggiunto me lo sono sudata”, ha raccontato a Verissimo, con lo stesso sorriso contagioso con il quale l’abbiamo conosciuta e qualche sicurezza in più.