Alessandra Amoroso in tv, la scaletta del concerto alle Terme di Caracalla

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Alessandra Amoroso in concerto

Stasera, giovedì 4 settembre, la prima serata di Canale 5 apre le porte delle storiche Terme di Caracalla per il concerto-evento di Alessandra Amoroso.

Una location unica e suggestiva, immersa nella storia e nel fascino di Roma, accoglie la cantante insieme a grandi amici e musicisti per una serata indimenticabile. Tra le note dei suoi più grandi successi e le emozioni del pubblico, Alessandra porta sul palco anche l’energia e le nuove sonorità di Io non sarei, il suo ultimo album.

Non mancano sorprese, ospiti speciali e momenti di pura emozione. Vediamo insieme la scaletta e tutti gli ospiti previsti per questa serata speciale.

Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla, gli ospiti

L’estate di Alessandra Amoroso è stata densa di momenti emozionanti e novità travolgenti: l’attesa per la piccola Penelope, un tour che l’ha vista impegnata davanti a un fiume di fan e la consapevolezza di essere una delle cantanti italiane più amate del momento.

E con l’arrivo di settembre, la voglia di mettere da parte queste sensazioni non è una possibilità. Ed ecco perché stasera, giovedì 4 settembre, su Canale 5 va in onda il suo concerto evento all’interno della bellissima cornice delle Terme di Caracalla.

Location da sogno, musica, e tutta l’energia e la spensieratezza che solo Alessandra sa trasmettere in una prima serata difficile da dimenticare.

Sul palco, Alessandra abbraccia ancora una volta il suo pubblico più affezionato sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia della sua carriera, aggiungendo quelle contenute in Io non sarei, il suo ultimo album.

Ma non solo: il concerto accoglie anche numerosi ospiti. Insieme a lei, a festeggiare e divertirsi sul palco, grandi nomi della musica che l’accompagnano in questo bellissimo viaggio. Cantano sul palco Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, BigMama e Serena Brancale, con cui ha conquistato l’estate grazie alla loro Serenata. Nel corso dell’evento, poi, Alessandra accoglie anche un contributo speciale di Giorgio Panariello.

Il modo perfetto per rivivere i momenti più belli di un’estate emozionante nell’attesa di un autunno che, per Alessandra, sarà davvero speciale. L’arrivo di Penelope è alle porte e, per lei, inizia un’avventura tutta da vivere.

Alessandra Amoroso, la scaletta del concerto

Per godersi insieme il concerto e cantare insieme, l’appuntamento è quindi per stasera, a partire dalle 21:30, su Canale 5. Questa è la scaletta che, salvo tagli o modifiche televisive, potremo gustarci questa sera: