Alessandra Amoroso, bellissima col pancione in concerto: arriva il nuovo disco

Fonte: IPA Alessandra Amoroso

Roma, Terme di Caracalla, una sera d’inizio estate: luci calde, applausi e un silenzio carico di attesa prima che la voce di Alessandra Amoroso riempia l’aria. Ma stavolta, a colpire è anche l’immagine che l’artista di Galatina porta sul palco, raggiante e bellissima, col pancione. E dopo quattro anni di silenzio discografico, torna con un progetto maturo, stratificato e profondamente personale proprio quando non ha più bisogno di dimostrare nulla. E lo dice chiaramente, con la voce e con la vita.

Alessandra Amoroso, esce il nuovo album

“Il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’identità e si abbraccia ciò che si è veramente”, ha dichiarato l’artista. E questo nuovo lavoro, Io non sarei, prodotto artisticamente da ZEF e in uscita per Epic/Sony Music, è esattamente questo: un abbraccio alla realtà, con tutte le sue sfumature.

Musicalmente eterogeneo, il disco riflette il caleidoscopio emotivo di Alessandra Amoroso, attraversando con naturalezza il pop, il soul e le influenze latine. La sua voce, ora più piena e consapevole, si muove tra brani che parlano di crescita, di scelte, di errori che diventano lezioni. Dentro ci sono pezzi noti come Mezzo Rotto con BigMama, che ha dominato le classifiche estive, ma anche novità potenti come Serenata, già tra le più ascoltate su Spotify. Con una scrittura che non cerca l’effetto, ma la verità, l’album si lascia ascoltare fino a entrare nel profondo.

Fonte: IPA

Una serata-evento tra amici e leggende della musica

Il concerto alle Terme di Caracalla ha segnato l’inizio del Fino a Qui Summer Tour 2025. Sul palco, Alessandra Amoroso ha condiviso il microfono con artisti del calibro di Annalisa, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, BigMama e Giorgio Panariello, in una serata che ha unito mondi diversi sotto il segno della musica e dell’amicizia

Il live, scandito dai suoi più grandi successi e dalle nuove tracce del disco tra cui la tracklist Io non sarei, è stato anche il momento perfetto per mostrare una nuova Alessandra Amoroso: non solo cantante, ma donna che si racconta senza paura, forte della sua verità. La presenza del pancione, così fiera e mai nascosta, ha reso ogni canzone ancora più viva. Perché ciò che succede nella musica, spesso, riflette ciò che accade nella vita. E viceversa.

Fonte: IPA

Il tour prima della nascita di Penelope

Dopo la partenza romana, il tour toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia: da Taormina a Trento, da Lecce a Ferrara. E ogni data sarà un racconto in musica e un invito alla riconnessione con se stessi proprio come ha fatto lei in questi ultimi anni.

Per il pubblico che ha seguito Alessandra Amoroso dagli esordi, questo ritorno è come un legame che riprende dove si era interrotto ma più intenso. Per chi la scopre ora, è l’occasione di conoscere un’artista che ha saputo trasformare ogni passaggio della sua carriera in un gesto sincero. Il nuovo album, Io non sarei, è una dichiarazione di libertà e maturità. E l’immagine di Alessandra sul palco, in dolce attesa, è un atto di libertà che sa di bellezza e futuro.