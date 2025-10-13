Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è stata protagonista dell’ultima estate musicale in coppia con la collega Serena Brancale. Le due apprezzate artiste pugliesi hanno portato sui palchi più prestigiosi della musica italiana la loro hit Serenata, facendo ballare tutti. Ma l’ex allieva di Amici ha anche mostrato con fierezza il suo pancione, visto che era in attesa della prima figlia, Penelope.

La bambina è nata negli ultimi giorni della bella stagione e, per precisione, il 6 settembre 2025, riempiendo i cuori di mamma e papà Valerio Pastore, la cui emozione traspariva dalle foto successivamente condivise su Instagram dalla cantante. A distanza di circa un mese da quel lieto evento, però, l’artista si è vista costretta a smentire alcune fake news che circolano sul web proprio sul conto della figlia.

In particolare Alessandra Amoroso ha pubblicato, sul suo account Facebook ufficiale, uno sfogo contro chi pubblica notizie false sulla bambina solo per ricavarne del denaro.

Alessandra Amoroso, la salute di Penelope Maria

Alessandra Amoroso è diventata di recente mamma della piccola Penelope Maria, come da lei stesso svelato con un post social. La cantante ha dato alla luce la piccola il 6 settembre 2025 e ha salutato il lieto evento, qualche giorno dopo, con una galleria social, accompagnata da una dedica. Da allora l’artista si sta godendo la maternità in privato e raramente mostra la sua felicità sui social networks.

Nella giornata del 12 ottobre 2025, però, Alessandra Amoroso si è vista costretta a intervenire sul suo canale Facebook ufficiale, per smentire alcune fake news che circolavano da giorni sul web. In queste presunte notizie si raccontava ai lettori una malattia della figlia della cantante, piuttosto grave.

Ovviamente si trattava solo di bugie e di notizie totalmente inventate per ottenere dei facili guadagni, circostanza questa che non ha lasciato indifferente l’artista che ha deciso di prendere in mano la situazione e smentire, una volta per tutte, le rivelazioni infondate con un duro post: “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie”.

Alessandra Amoroso ha seccamente smentito ogni fake news sul conto della bambina: “Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”.

Alessandra Amoroso, le fake news

Alessandra Amoroso sta vivendo le gioie della sua prima maternità, visto che la figlia Penelope Maria è nata solo un mese fa. L’annuncio della nascita è stato condiviso sui social networks con qualche giorno di ritardo dalla cantante ed è stato anticipato da alcune indiscrezioni, contro cui ha pubblicato un’esternazione molto diretta Giulia De Lellis, anche lei di recente diventata mamma della piccola Priscilla.

In rete, però, si sono diffuse diverse notizie infondate sul conto della bambina di Alessandra Amoroso che riportavano dei falsi problemi di salute. In questi mendaci articoli s’ipotizzava una presunta malattia che avrebbe colpito le ossa della bambina e la ricerca di un nuovo osteopata da parte della cantante. Altri magazine, invece, affermavano che Penelope Maria non fosse la prima figlia dell’artista. Ovviamente tutte queste fantasiose congetture hanno fatto infuriare Alessandra Amoroso che ha deciso di smentirle tutte con un solo post.