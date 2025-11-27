Alessandra Amoroso, la prima foto a due mesi dal parto in viaggio con Penny ed Emma

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Alessandra Amoroso, la prima foto con Penelope a due mesi dal parto

Alessandra Amoroso sta attraversando un periodo tanto intenso quanto meraviglioso: a settembre è diventata mamma della piccola Penelope e ha scelto di tenersi un po’ più lontana dai social per proteggere la sua nuova quotidianità familiare.

Tra rumors e la curiosità dei fan, è arrivata la prima foto a due mesi dal parto che la ritrae insieme alla sua bambina. Un momento tenerissimo condiviso da una collega che per lei è quasi di famiglia: Emma.

Alessandra Amoroso, la foto in viaggio con Penelope

Un 2025 carico di emozioni e grandi novità quello vissuto da Alessandra Amoroso. Un tour col pancione, una proposta di matrimonio da parte del compagno Valerio Pastore e l’arrivo, a settembre, della piccola di casa, Penelope.

Tante prime volte che le hanno permesso di immergersi in una nuova quotidianità, di vivere la famiglia in un modo diverso e, comprensibilmente, di mettere da parte la comunicazione social. Negli ultimi mesi, infatti, la cantante è apparsa meno attiva sulle piattaforme, forse proprio per godersi la sua bambina e preservare la privacy della neonata e della sua vita privata.

Un silenzio che, ovviamente, ha acceso la curiosità dei tantissimi fan che la seguono da sempre e che non vedono l’ora di scoprire come procede la sua avventura da neomamma. A colmare almeno parzialmente questa curiosità è arrivata Emma, collega e amica di Alessandra già dai tempi di Amici, il talent show di Maria De Filippi che ha consacrato le loro carriere.

La cantante di Non è l’inferno ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto scattata durante un viaggio in treno, in cui si vede Alessandra stringere tra le braccia la piccola Penelope mentre la guarda dolcemente. “La pezza + la pezzettina di cuore” ha scritto Emma.

Alessandra Amoroso, la maternità lontana dai social

La foto condivisa da Emma, la zia speciale della piccola Penelope, è una delle primissime che si vede sui social a due mesi dal parto di Alessandra. La cantante, infatti, non ha voluto condividere troppi dettagli legati alla sua vita di mamma.

Durante la gravidanza, la cantante ha continuato a lavorare sfoggiando il bellissimo pancino sui palchi nel corso dell’estate, ma poi ha scelto di vivere gli ultimi periodi in totale riservatezza. Una scelta che, in alcuni momenti, l’ha costretta anche a dover smentire alcuni rumors spiacevoli.

Prima le indiscrezioni sul parto, arrivate prima che fosse lei ad annunciare la nascita di Penelope, poi, a circa un mese dal parto, alcuni titoli che ipotizzavano una malattia della bambina. Notizie che Alessandra ha subito smentito seccamente: “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie. Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!”.

Ora, però, le acque sembrano essersi calmate. Alessandra si gode la sua nuova vita da mamma e guarda avanti, pronta per un altro capitolo importante: il matrimonio. Ad agosto, infatti, il papà di Penelope, Valerio Pastore, le ha fatto una proposta indimenticabile, arrivata proprio alla fine di un concerto. Un momento che chiude un anno intenso e ne apre uno tutto da scrivere.

