Alessandra Amoroso su Instagram con la figlia Penelope: la foto è tenerissima

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessandra Amoroso

Dopo settimane lontana dal clamore dei riflettori, Alessandra Amoroso torna a far parlare di sé con uno scatto dolcissimo su Instagram: tiene tra le braccia la sua piccola Penelope, mostrando tutta la gioia e la tenerezza del nuovo ruolo da mamma. L’immagine è un piccolo ritratto di vita reale, lontano dalla musica e dai palcoscenici, ma carico di emozione e delicatezza. Un gesto semplice, che racconta un momento di quotidianità autentica e che ha subito conquistato il cuore dei fan.

Alessandra Amoroso mamma di Penelope: la foto su Instagram

Nella foto, Alessandra stringe fra le braccia la piccola Penelope. La figlia della cantante indossa dei teneri calzini, avvolta in una copertina morbida, durante un momento dedicato alle coccole con la sua mamma.

Questo scatto racconta il ritorno di Alessandra sui social dopo la nascita della piccola, un momento che la cantante ha vissuto lontano dai riflettori per proteggere la privacy della famiglia. L’immagine ha riscosso subito grande successo tra i fan, che hanno commentato con entusiasmo, sottolineando la tenerezza e la naturalezza della cantante. È un momento di intimità condivisa con discrezione, capace di far sentire vicini i fan, dimostrando quanto la semplicità possa essere potente nella vita di una mamma famosa.

“Quello che proverò a fare con Penelope – aveva confidato la Amoroso poco prima del parto – è di darle gli strumenti per riconoscere sempre l’amore per se stessa e il valore grande della libertà, della decisione, della scelta, del lavoro”.

L’amore di Alessandra Amoroso per Valerio Pastore

La piccola Penelope è frutto dell’amore tra Alessandra e Valerio Pastore, tecnico del suono che accompagna la cantante nella vita privata. Il loro legame è cresciuto nel tempo, tra piccoli gesti di quotidianità e momenti di condivisione lontano dai riflettori. Durante la gravidanza, Alessandra aveva già iniziato a mostrare ai fan scorci della sua gioia, con foto e post in cui Valerio la baciava sul pancione, annunciando il nome della bimba e la data prevista per la nascita.

La nascita di Penelope ha coronato il loro amore, regalando una nuova dimensione alla coppia. Alessandra e Valerio sembrano vivere questo cambiamento con grande naturalezza e complicità, condividendo ogni piccolo momento senza ostentazione. L’arrivo della bimba ha consolidato il loro legame, trasformando le giornate in una routine fatta di sorrisi, coccole e prime scoperte insieme.

Oggi Alessandra Amoroso e Valerio Pastore vivono un momento di armonia e serenità, e la nascita di Penelope è la testimonianza più dolce di un amore solido, autentico e capace di resistere al tempo e alla notorietà.

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così – aveva raccontato Alessandra qualche tempo fa, parlando dell’amore per il compagno nel podcast Mani sul cuore -. È stato per me una grande scoperta anche per me stessa, ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi. E questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!