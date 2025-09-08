“Alessandra Amoroso ha partorito”, l’indiscrezione e perché avrebbe tenuto il segreto

Secondo alcune indiscrezioni Alessandra Amoroso avrebbe partorito: l'indiscrezione sulla nascita di Penelope e la scelta di mantenere il segreto.

IPA Alessandra Amoroso incinta, i look premaman

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma Alessandra Amoroso avrebbe partorito, diventando mamma della piccola Penny. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, la cantante avrebbe dato alla luce la sua prima figlia.

Alessandra Amoroso ha partorito?

Il parto di Alessandra Amoroso sarebbe avvenuto domenica 7 settembre a Roma. La cantante dunque sarebbe diventata mamma di Penelope, frutto dell’amore per il compagno Valerio Pastore. Ad alimentare l’ipotesi del parto di Alessandra ci sarebbe il silenzio social che avvolge i suoi profili da qualche giorno e che potrebbe indicare proprio un possibile ricovero dell’artista per dare alla luce la sua prima figlia.

Secondo molti infatti la Amoroso e il compagno avrebbero scelto di non dare ancora l’annuncio della nascita di Penny – come è stata soprannominata affettuosamente dai fan – per godersi questa gioia infinita lontano dai riflettori. Lo scorso marzo la cantante ed ex stella di Amici di Maria De Filippi aveva annunciato di essere incinta. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”, aveva detto, sorprendendo i fan.

La gravidanza di Alessandra Amoroso e l’amore per Valerio Pastore

Dopo aver scoperto di essere incinta Alessandra Amoroso aveva scelto di non rinunciare al suo tour, salendo sul palco con il pancione. “Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza – aveva confessato a Le Iene -. Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia. Cerco di stare lontana dalle frasi fatte, dal modello illusorio di super mamma, sempre perfetta e infallibile. Quel modello non esiste, esiste la donna che sono e quella che sto diventando. La madre che sarò con tutti i miei pregi e con tutti i miei difetti”.

A regalare la gioia della gravidanza ad Alessandra Amoroso è stato Valerio Pastore, suo compagno da qualche tempo dopo l’addio a Stefano Pani, storico fidanzato della cantante. 31 anni, originario di Eboli, in provincia di Salerno, Pastore lavora come videomaker e tecnico del suono. Il primo incontro con la Amoroso sarebbe avvenuto proprio dietro le quinte di un concerto, i due infatti lavorano insieme.

Proprio al termine di un live, lo scorso agosto, Valerio si era inginocchiato di fronte all’artista, chiedendo la sua mano. Un gesto capace di coronare un periodo davvero magico per la Amoroso. Poco prima la cantante, nel corso di un concerto, si era fermata, accarezzandosi il pancione e condividendo alcuni pensieri con il pubblico.

“Posso raccontare quello che succede? – aveva spiegato Alessandra, sedendosi e ridendo per aver sbagliato alcune parole di una canzone -. Già io sono rimbecillita… probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. E poi la sera lo so io che concerti. Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta – aveva chiarito ridendo l’artista -. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte”.