Alessandra Amoroso e l’addio a Stefano Settepani: “In passato poco amore per me stessa”

Alessandra Amoroso si confessa dopo l’addio a Stefano Settepani, raccontando il dolore per la fine di una storia d’amore importante, ma anche la capacità di sentirsi più forti anche da soli. Karaoke, la canzone creata con i Boomdabash, è stata la hit dell’estate e ha regalato grande positività dopo un periodo difficile per tutti. Il brano segna la rinascita di Alessandra dopo la rottura con Settepani a cui era legata dal 2015.

La loro love story, iniziata dietro le quinte di Amici, sembrava destinata a portarli all’altare. Poi l’addio, arrivato all’improvviso e seguito da un cambio look della cantante. “Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi”, ha spiegato Alessandra a Sorrisi e Canzoni Tv. L’artista ha poi svelato di aver raggiunto nuove consapevolezze dopo la fine della sua relazione: “Sono tornata a essere viva, ancora più viva”.

“Credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo – ha confessato -. Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato ho avuto poco amore per me stessa e cosi la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia”.

La Amoroso non ha mai parlato direttamente della fine della love story con Stefano Settepani. Qualche mese fa la cantante aveva annunciato l’addio al produttore esecutivo e manager, confermando le voci riguardo una crisi. “Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social”, aveva spiegato su Instagram. L’artista aveva smentito anche i gossip su un rottura causata da una visione diversa della famiglia. “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto – aveva scritto – e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.