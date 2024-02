Alessandra Amoroso: le parole sul nuovo fidanzato Valerio Pastore (con stoccata all’ex)

Fonte: IPA Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha rotto il silenzio sulla nuova storia d’amore: da qualche tempo è legata a Valerio Pastore. Un uomo che è stato fondamentale per la rinascita della cantante, che non ha vissuto momenti particolarmente facili. Complice la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 Sandrina si è sbottonata sulla sua vita privata, non risparmiando una sonora frecciatina all’ex compagno Stefano Settepani, con il quale era pronta a convolare a nozze dopo una lunga convivenza.

Alessandra Amoroso ha parlato del nuovo fidanzato con stoccata all’ex

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato“, ha dichiarato Alessandra Amoroso nel podcast Mano sul cuore. Poi stoccata all’ex compagno: “Spero possa continuare così. Per me è stata una grande scoperta. Ho scoperto un nuovo modo di amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo“.

La love story con Valerio Pastore è libera, senza vincoli o restrizioni, come ribadito dall’Amoroso: “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona”.

Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è un videomaker e tecnico del suono: condivide con Alessandra Amoroso la passione per la musica e anche quella per lo sport. Tra i due otto anni di differenza, che però non sembrano essere un problema: Valerio è nato nel 1994, mentre l’ex vincitrice di Amici è classe 1986. Pastore è originario di Eboli, in provincia di Salerno, e pare abbia conosciuto Sandrina grazie al suo lavoro. Secondo alcune indiscrezioni la coppia convive già a Roma.

Perché Alessandra Amoroso ha lasciato Stefano Settepani

Prima di incontrare Valerio Pastore, Alessandra Amoroso ha vissuto una importante storia d’amore con Stefano Settepani, producer musicale conosciuto dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi. Un legame durato dal 2016 al 2021 e giunto al termine a un passo dalle nozze. Settepani, divorziato e con due figlie, era pronto a sposare Sandrina ma poi qualcosa si è rotto.

In merito alla fine di questa relazione l’Amoroso aveva affermato in passato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta, magari a un nuovo amore”.

“Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì, e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno dei figli. Credo sia bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. “Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”, aveva aggiunto l’artista salentina.