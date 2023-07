Alessandra Amoroso, vacanze al bacio: al mare col nuovo fidanzato 8 anni più giovane

Fonte: IPA Alessandra Amoroso ritrova l'amore con un fidanzato più giovane

Quando partecipò e vinse l’ottava edizione di Amici, Alessandra Amoroso aveva solo 23 anni. La cantante è diventata grande sotto i riflettori, eppure è sempre riuscita a mantenere un certo riserbo sulla propria vita privata, in particolare sulle sue storie d’amore. È nota la sua relazione con il produttore discografico Stefano Settepani, relazione durata cinque anni, resa pubblica ma senza mai svelare troppo. Da quando è finita con lo storico fidanzato, il mistero sulla vita sentimentale di Amoroso si è infittito e continua ad aleggiare anche sulla figura del nuovo compagno. Oggi però arrivano le prime immagini della nuova coppia.

Il nuovo, giovane, fidanzato di Alessandra Amoroso

La prima volta che si iniziò a parlare di un nuovo amore per Alessandra Amoroso era marzo del 2023, quando sul settimanale Chi di Alfonso Signorini furono pubblicati degli scatti inediti che ritraevano la cantante al supermercato, in compagnia di un bel ragazzo con il quale sembrava esserci parecchia complicità. Da allora, però, non si è saputo più nulla e Amoroso non ha mai confermato la relazione.

Oggi, non c’è bisogno di alcuna conferma. La “colpa” è di nuovo dei paparazzi, stavolta quelli di Diva e Donna, che hanno beccato la cantante, in vacanza al mare nella sua Puglia, a scambiarsi appassionati baci in mezzo alle onde, avvinghiata allo stesso bel ragazzo del reparto frutta e verdura. Da quanto vada avanti la relazione non si sa – seppur voci dicano che i due già convivano – quel che è certo, però, è che Alessandra Amoroso non è più single.

Chi è Valerio Pastore, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Il nome del fortunato pare essere Valerio Pastore, 29enne (mentre Alessandra di candeline tra poco ne spegnerà 37) originario di Eboli, in provincia di Salerno, ma attualmente residente a Olevano Tusciano, sempre nella stessa provincia campana. Non un nome noto nel mondo dello spettacolo, seppur Pastore è un lavoratore della musica e di professione è tecnico del suono.

Sembra proprio che sia sul luogo di lavoro che i due si siano conosciuti, per non lasciarsi più e, forse, condividere anche lo stesso tetto. Per ulteriori conferme bisognerà attendere, che magari Alessandra Amoroso lasci trapelare qualcosa sui suoi canali social. Il fidanzato, invece, non sembra essere attivo su Instagram o, se lo è, lo è in forma del tutto anonima.

Seppur, a ben guardare le foto – tanto quelle al mare che le precedenti al supermercato – non si ha l’impressione che la cantante voglia nascondersi. Lei e il fidanzato, seppur sopresi dagli obiettivi dei paparazzi, non si sono scostati né allontanati. Hanno continuano a mostrarsi complici e sorridenti, quasi a voler dire “sì, stiamo insieme, non sono fatti vostri, ma non è neppure un segreto”.

La tempesta social su Alessandra Amoroso

In fondo non stupisce che Alessandra Amoroso non abbia utilizzato i social per condividere con i fan la gioia di un nuovo amore. La cantante, negli ultimi tempi, non se l’è passata granché bene sul web, diventando oggetto di molteplici e arrabbiatissimi attacchi. Tutto a causa di una foto non concessa a una fan, azione decontestualizzata e utilizzata per dipingerla come un’arrogante e ingrata.

In suo soccorso era corsa anche la collega Emma Marrone che, ospite da Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, l’aveva così difesa: “Non è giusto! Quando le persone si mettono di impegno creano dei disagi enormi. Non è tutto sempre lecito e non è tutto dovuto. Alessandra non se lo merita tutto questo odio. È stata fatta una violenza inaudita a un’artista che in dieci anni si è sempre data al suo pubblico”.