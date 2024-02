Alessandra Amoroso, quanto è alta: il segreto dei sandali-gioiello

Fonte: Getty Images Alessandra Amoroso

Quanto è alta Alessandra Amoroso? L’ex vincitrice di Amici, oggi tra le giovani cantanti più seguite e stimate del panorama musicale italiano, è alta circa 165 cm. Il suo fisico tonico e asciutto è il risultato di una sana alimentazione e una giusta attività sportiva. Da anni Sandrina si allena costantemente in palestra, con esercizi a corpo libero e con l’aiuto di un personal trainer, e pratica meditazione, che l’aiuta anche a gestire lo stress e ad affrontare i problemi della vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda la dieta, l’artista mangia in maniera equilibrata senza eccessi o particolari restrizioni.

Lo stile di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha uno stile molto raffinato e ultra femminile. Alterna tutine aderenti, che mettono in mostra il suo fisico scolpito, ad abiti chic. Senza mai dimenticare le scarpe, che com’è noto impreziosiscono ogni tipo di outfit. L’Amoroso predilige i tacchi e in particolare i sandali gioiello, che regalano una marcia in più ai suoi look donando una luce particolare.

Tra gli outfit più belli di Alessandra quello sfoggiato nello show di Claudio Baglioni: per l’occasione l’Amoroso ha scelto un abito corto, un minidress per la precisione, con blazer e sandali neri con fascette gioiello e dai tacchi vertiginosi. Una dark lady moderna e affascinante.

Uno stile, quello dell’Amoroso, sofisticato e curato in ogni minimo dettaglio, che mette in risalto la bellezza mediterranea di Alessandra. Uno stile che non passa mai inosservato sul palco. Un’icona per tante giovani donne, che si ispirano proprio alla cantante per creare look originali e fuori dagli schemi.

Il fisico di Alessandra Amoroso

“Mi alleno spesso da ormai cinque anni e mezzo, faccio meditazione ed esercizi a corpo libero, unisco mente e fisico per trovare equilibrio. Mi guida il personal trainer, è un training funzionale, un allenamento per me stessa, molto importante per il benessere psicofisico, non pensavo che facesse così bene!”, ha dichiarato Alessandra Amoroso in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Per tanti anni la pupilla di Maria De Filippi ha invece praticato zumba.

Qualche tempo fa qualcuno ha accusato Alessandra Amoroso di essere troppo magra ma la diretta interessata si è giustificata dicendo che “la verità è che mi ammazzo in palestra, ho il diploma per insegnare zumba“. Nessuna problema alimentare, dunque, come insinuato dai più maligni. Questa attività ha permesso all’artista di dimagrire parecchio rispetto agli esordi nel mondo della musica, quando appena 23enne ha vinto Amici battendo il collega Valerio Scanu.