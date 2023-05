Alessandra Amoroso ritrova l’amore: chi è il nuovo fidanzato

Fonte: Getty Images Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

Alessandra Amorso ha ritrovato l’amore, almeno secondo quanto riportato dal settimanale Chi, che ha condiviso in esclusiva alcuni scatti rubati della cantante con il nuovo fidanzato. La cantante, dopo la fine della lunga relazione con il produttore Stefano Settepani, si è dedicata al lavoro e alla famiglia, restando lontana dal gossip, nonostante le voci di varie frequentazioni, sempre smentite della diretta interessata.

Alessandra Amorso innamorata: chi è il nuovo fidanzato

Alessandra Amoroso era lontana da tempo dalle pagine di cronaca rosa, dopo la fine della sua ultima relazione. In questi giorni, però, il settimanale Chi l’ha immortalata in dolce compagnia. Da qualche tempo i fan della cantante salentina avevano intuito qualcosa di nuovo nell’aria, grazie a presunti indizi disseminati nelle stories di Instagram. Alessandra, però, come è sua abitudine, non ha confermato o smentito questi gossip.

Ci ha pensato, però, il magazine diretto da Alfonso Signorini a fare chiarezza: Alessandra Amoroso è innamorata e ha un nuovo fidanzato. Nulla di clamoroso, le immagini mostrano semplicemente la neo coppia indaffarata a fare compere, in un momento quotidiano molto tranquillo. La cantante però, svela Chi, non si è preoccupata dei paparazzi, e non sembrava volersi nascondersi. Insomma, una love story alla luce del sole.

Di lui sappiamo ancora pochissimo: si chiama Valerio Pastore e ha 28 anni, nove in meno dell’artista. Non si tratta di un volto noto, ma di un tecnico del suono, che l’Amoroso potrebbe aver conosciuto proprio durante un suo concerto, dietro le quinte. Valerio è originario di Eboli, in provincia di Salerno, e vive a Olevano Tusciano. Alessandra appare serena al suo fianco, e i suoi fan sono impazziti di gioia nello scoprire questa relazione, che per ora resta privata.

Gli ex storici di Alessandra Amoroso

Bisogna ammettere che Alessandra Amoroso non ha mai amato parlare delle sue storie d’amore in pubblico e nelle interviste, cercando di mantenere sempre un basso profilo per la sua vita sentimentale. Certo, non sono mancati gli scatti social, le rivelazioni e l’inevitabile gossip, ma l’artista ha sempre schivato più che possibile domande sulle storie presenti e passate.

Tre anni fa era terminata la relazione con il produttore Stefano Settepani, durata ben cinque anni, dal 2015 al 2020: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento – aveva raccontato in una delle rare interviste personali alla rivista Grazia – Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.

E da allora non si era saputo più nulla delle sue frequentazioni, se non gossip puntualmente smentiti, come quello con il collega e amico Aiello. Prima di entrare nella scuola di Amici, Alessandra Amoroso era fidanzata con Marco Traficante, con il quale progettato un matrimonio e dei figli. La popolarità e il trasferimento a Roma avevano fatto naufragare questi piani. Per quattro anni la cantante è stata legata sentimentalmente a Luca De Salvatore, suo amico e collaboratore. Anche questa storia, molto importante, si era chiusa dopo quattro anni.

Ora l’Amoroso sembra aver ritrovato l’amore con un ragazzo più giovane, anche questa volta del suo ambiente, anche se preferisce non sbilanciarsi in dichiarazioni pubbliche riguardo la nuova frequentazione.