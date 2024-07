Le pagelle del Tim Summer Hits: 10 per Pino D’Angiò, pace tra Ghali e Conti (9), Mahmood esagera (5)

Fonte: IPA/Getty Images Ghali, Mahmood e Alessandra Amoroso tra i cantanti della seconda puntata del Tim Summer Hits 2024

Il Tim Summer Hits si conferma anche alla seconda puntata – eccezionalmente in onda di domenica sera su Rai1 dopo aver lasciato spazio lo scorso venerdì agli Europei in Germania – coinvolgente e gradevole, complice anche il buon ritmo dato dall’ottima conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Una coppia inedita e ben assortita, in grado di muovere le redini dello show con professionalità e garbo, senza scadere in sbavature e gaffe. Uno spettacolo che sa unire sapientemente la musica di oggi con quella del passato, regalando momenti davvero unici, come quelli di Raf e Umberto Tozzi. Senza dimenticare Loredana Bertè, che ha aperto la serata con la sua solita grinta e tenacia.

Tagliata l’esibizione di Pino D’Angio al Tim Summer Hits: voto 10

Fonte: IPA

Per rispetto della recente scomparsa di Pino D’Angiò, la sua esibizione con i Bnkr44 prevista (e registrata in precedenza) durante la seconda puntata del Tim Summer Hits è stata tagliata. La decisione è stata presa in accordo con la famiglia, la Rai, la casa discografica e i Bnkr44, come annunciato in una breve nota diffusa sui social: “Alla luce della triste notizia della scomparsa di Pino D’Angiò, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i Bnkr44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’artista, si è deciso di non mandare in onda l’esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM Summer Hits. La stessa andrà in onda nelle prossime puntate. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Pino”. D’Angiò, insieme alla sua iconica Ma che idea, verrà ricordato nelle prossime puntate del programma, in onda ogni venerdì sera su Rai1. Giusto così, giusto fermarsi e rispettare in silenzio il dolore altrui.

Ghali in tv con Carlo Conti dopo le polemiche: voto 9

Fonte: IPA

Ghali le canta alla Rai in onda su Rai1. Al Tim Summer Hits il rapper ha portato la sua Paprika, tra le canzoni più belle dell’estate 2024, senza censurare la strofa ‘puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai’ (nata in seguito alle accuse di censura rivolte all’emittente dopo la polemica ospitata da Mara Venier a Domenica In). Sui social entusiasmo alle stelle: “Ghali ha vinto anche stasera”, ha osservato qualcuno. E del resto il cantante italo-tunisino sa sempre come lasciare il segno.

Sul palco in Piazza del Popolo è poi pace fatta tra Ghali e Carlo Conti dopo la spinosa questione blackface a Tale e Quale Show. O meglio, nessun rancore davanti alle telecamere: i due hanno dialogato cordialmente senza alcuna frecciatina o stoccata per quanto accaduto in passato. Dopo le dichiarazioni di Ghali, Conti ha provveduto a migliorare il suo programma di successo, che tornerà in onda come sempre il prossimo settembre.

Nel 2020 Ghali non aveva infatti apprezzato l’imitazione di Sergio Muniz (che si è dovuto sottoporre ad un trucco marcato, più scuro del suo colore di pelle): “Non c’è bisogno di fare il BlackFace per imitare me o altri artisti. Potete dire che esagero, che mi devo fare una risata e che non si vuole offendere nessuno, lo capisco. Si può anche essere delle brave persone e non sapere che la storia del BlackFace va ben oltre un semplice make-up, trucco o travestimento”, aveva detto il rapper. Uno spunto di riflessione e cambiamento per Conti.

Mahmood esagera con il suo bizzarro cappello: voto 5

Fonte: Getty Images

Mahmood è un artista eclettico, stravagante, che non passa decisamente inosservato. Piace e convince con il suo stile musicale unico, che lo rende uno dei cantanti italiani più internazionali. Ma a volte però capita di esagerare e cadere nel ridicolo con look troppo fuori dagli schemi, come accaduto alla seconda puntata del Tim Summer Hits dove l’ex vincitore del Festival di Sanremo ha sfoggiato un bizzarro copricapo di pelo. Una scelta che lasciato spiazzato tutti considerate anche le alte temperature del periodo. Una scelta che ha lasciato spiazzato anche il padrone di casa Carlo Conti che, se nella prima puntata aveva scippato ad Alessandro la bellissima camicia, stasera ha subito messo le mani avanti: “Questa volta no”. E lo capiamo benissimo…

Le lacrime di Alessandra Amoroso, una cantante rinata: voto 7

Fonte: IPA

Alessandra Amoroso è stata tra le protagoniste della seconda puntata del Tim Summer Hits. Prima ha cantato con BigMama il brano estivo Mezzo rotto poi, da sola sul palco, Fino a qui, presentato all’ultimo Festival di Sanremo. In seguito, su richiesta del pubblico, ha intonato Stupendo fino a qui, una delle sue canzoni più belle e coinvolgenti. E davanti all’affetto del pubblico Sandrina non è proprio riuscita a non commuoversi. L’ex vincitrice di Amici non è nuova a reazioni del genere ma ancora una volta mostra di essere un’artista vera, che non si nasconde dietro una maschera. Gli ultimi anni sono stati particolarmente duri per l’Amoroso, complice la fine di una storia d’amore importante (quella con il produttore Stefano Settepani) e il cyberbullismo. È caduta, si è rialzata (grazie soprattutto all’aiuto della terapia) ed è tornata più forte di prima.

Raf e Umberto Tozzi, vince la musica senza tempo: voto 10

Fonte: IPA

Sul palco del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma sono saliti anche Raf e Umberto Tozzi: il primo per celebrare i quarant’anni dell’iconica Self Control, il secondo per cantare brani memorabili come Gloria e Ti amo. Brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che ancora oggi vengono cantati a squarciagola da giovani e meno giovani. Canzoni che hanno superato la prova del tempo e le barriere generazionali; canzoni intramontabili che non stancheranno mai nessuno. Dei veri e propri evergreen in grado di emozionare ogni volta. Menzione a parte, poi, per i 64 anni di Raf. Sui social c’è chi lo paragona a Benjamin Button, chi a Dorian Grey e chi parla di “mistero della genetica”. Una cosa è certa: è più affascinante che mai, così come il suo repertorio.