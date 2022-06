Er patata e Monica, uniti da un grande amore e morti a pochi anni di distanza

Roberto Brunetti, detto da sempre “Er Patata“, attore popolare nei primi anni 2000 che negli ultimi tempi si era perso e Monica Scattini, figlia del regista Luigi, attrice bravissima e solare, simbolo della toscana benestante in tante commedie italiane. Così diversi tra loro, divisi da 10 anni d’età, eppure uniti, per 16 lunghi anni, da un amore fortissimo. Erano belli insieme, proprio perché così complementari.

Roberto la lascia, improvvisamente, nel 2011, e Monica racconterà di aver sofferto tantissimo. “Lunedì mattina Roberto se n’è andato, è scappato di casa senza dire niente. Mi ha solo detto che sta male, sta in crisi, e che voleva prendersi una pausa di riflessione. Altro non so. Forse ha preso una sbandata per un’altra e non ha avuto il coraggio di dirmelo. Io sto malissimo. Spero solo che sia una cosa momentanea e che torni da me, come dicono gli amici. Io l’ho amato tantissimo in questi anni e lo amo ancora”.

Quando Monica si ammala di melanoma e muore, a soli 59 anni, nel 2015, lui lo saprà solo attraverso un amico. “È stato un grande amore, una storia meravigliosa, Quando si è ammalata Monica ho saputo che non stava bene ma lei non mi parlava, era ancora arrabbiata con me. E’ stata una storia d’amore bellissima, la differenza d’età non c’era. Il giorno che è mancata qualcuno mi ha detto che non c’era più”.

Nel frattempo Roberto perde la strada, non riesce più a reinserirsi nel mondo del cinema, alcune vicende giudiziarie lo mandano in depressione. “La disperazione ti porta a fare delle stupidaggini, ma ho pagato tutto. Vorrei ricominciare una nuova vita”, diceva in una delle ultime interviste.

Viene trovato senza vita a Roma, nella sua casa sulla Tiburtina, la sera del 3 giugno 2022. Una morte circondata da mille dubbi, sono ancora in corso le indagini. Roberto, che 8 anni fa aveva avuto una figlia, Giulia, dall’ex compagna Caterina, viveva con il reddito di cittadinanza, lavorando saltuariamente come cuoco a Trastevere.

Lui e Monica hanno condiviso un amore lungo e intenso, e anche la morte non ha voluto tenerli troppo separati. Continueremo a ricordarli, pieni di vita, sempre simpatici e sorridenti, insieme.