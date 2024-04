Fonte: Getty Images Penelope Cruz, stilista per Geox

Penelope Cruz, una delle donne più affascinanti al mondo, attrice premio Oscar dalla bravura smisurata, musa, tra gli altri, di uno dei registi contemporanei più geniali, Pedro Almodovar, ha un’attrazione particolare per la moda.

Penelope Cruz, stilista con sua sorella Monica

Penelope Cruz, però, anche in questo si distingue da tutte le altre. Infatti, non si limita a trasformare ogni capo che indossa in un must have o a fare dei suoi look delle tendenze tra le più copiate. E nemmeno, come molte altre suo colleghe attrici, si accontenta di essere semplicemente brand ambassador di qualche marchio prestigioso. No, Penelope la moda la fa, disegnando le sue collezioni.

Fonte: Ufficio stampa - Geox

In verità, si avvale di una collaboratrice speciale, quando si tratta di realizzare i suoi modelli, ossia sua sorella Monica. In particolare, le Cruz stanno prestando la loro creatività a un famosissimo brand made in Italy, Geox. Come ha spiegato la stessa Penelope: “Nel corso degli ultimi vent’anni, Mónica ed io abbiamo disegnato diverse collezioni per numerosi brand. Siamo appassionate di moda e amiamo lavorare insieme. Per questo abbiamo voluto collaborare di nuovo”. E ha proseguito: “Questa volta, in particolare, siamo state ispirate dalla filosofia Geox: tutto deve essere di altissima qualità dal punto di vista dei materiali e della tecnologia, ma sempre con un tocco stylish”.

Penélope & Mónica Cruz, una collezione ispirata al Mediterraneo

Attraverso questa filosofia è nata Geox by Penélope & Mónica Cruz, la capsule composta da 4 modelli di capispalla e 5 modelli di calzature declinati in diverse varianti colore, per la stagione primavera- estate 2024.

Fonte: Ufficio stampa - Geox

A ispirare la collezione sono i colori e l’atmosfera mediterranea. Décolleté con tacco, mocassini iperconfortevoli, sandali con tacco e cinturino alla caviglia sono proposti nei toni caldi del sabbia o in un fucsia che mette allegria. Ma aranci, rossi, fucsia fanno capolino anche sui lacci in technicolor delle sneakers: scarpe pratiche ma con quel tocco che le rende speciali.

Tra i capispalla, ecco trench in gran parte con tessuti riciclati e sostenibili. Giubbotti dal mood urban per donne e ragazze che vivono con dinamismo e che vogliono sentirsi bene dall’uscita di casa la mattina all’aperitivo con gli amici a fine giornata. Giacche leggere ma resistenti alle piogge primaverili grazie agli strepitosi tessuti tecnici Geox, garanzia di confort. Anche qui, i colori – verde oliva, un’immancabile nero e arancio in contrasto con un’elegante stampa animalier – onorano quella femminilità contemporanea di cui Penelope è icona a tutte le latitudini.

Fonte: Ufficio stampa - Geox

D’altro canto, non poteva essere altrimenti, considerando le origini spagnole delle Cruz e la profonda italianità di Geox. Penelope ha ben sintetizzato l’incontro di queste due realtà così vicine, tanto che quando pensa al famoso ‘stile italiano’ le viene in mente subito “la grande Sophia Loren con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel film Nine qualche anno fa. Non ci sono solo la bellezza e il talento, l’eleganza e il glamour ma un modo di essere vicini alle proprie radici, alla propria famiglia, a quella dimensione di affetti, calore e spontaneità in cui anch’io mi riconosco”.

Fonte: Ufficio stampa - Geox

Penelope Cruz, le donne che l’hanno ispirata

Ma se il Mediterraneo è il filo conduttore che ha ispirato le sorelle Cruz nella realizzazione della loro capsule, non vanno dimenticate le donne per cui queste scarpe e questi modelli sono stati creati.

Fonte: Ufficio stampa - Geox

Ancora una volta è Penelope che spiega il pensiero che c’è dietro il suo lavoro di designer: “Ci sono stati diversi incontri e molti scambi di idee. Da subito, ci siamo trovati d’accordo su un fatto: le donne fanno tantissime cose, tutti i giorni. Quindi, la nostra è una donna versatile: la donna che va a prendere i bambini a scuola e ha bisogno di indossare una giacca comoda, al volo, e naturalmente le scarpe giuste. La donna che deve andare a lavorare e vuole mostrarsi professionale, magari con un trench e delle décolleté con il tacco ma che siano confortevoli. La donna che nel tempo libero riesce miracolosamente a trovare un paio d’ore tutte per sé per scappare in palestra oppure per andare a vedere un film con le amiche”.

Lei stessa si riconosce in questa figura di donna che miracolosamente riesce a fare tutto ma non vuole trascurare se stessa: “Sono una di loro. Infatti, mi hanno detto che io sono vista dalle donne come un’amica. Questo mi rende molto felice, è il miglior complimento che possa ricevere”.