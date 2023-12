Fonte: Getty Images Lorenzo Riva

Morto all’età di 85 anni lo stilista Lorenzo Riva. Una figura celebre nel mondo della moda, celebre per aver creato abiti da sogno per numerose star. Un ventaglio di celebrità che hanno sfoggiato le sue creazioni nel corso degli anni.

Si è spento presso l’ospedale San Gerardo di Monza, città nella quale era nato nel 1938. A confermare la drammatica notizia è stato un suo caro amico e socio, Luigi Valietti, che aveva aperto il suo primo atelier a soli 18 anni.

Addio Lorenzo Riva

Parole commosse, quelle di Luigi Valietti, amico fraterno, oltre che socio, con il quale il celebre stilista ha affrontato la vita professionale e privata. Ha scelto una splendida foto, che trasuda eleganza, aggiungendo queste poche righe sentite: “Ciao Lo, con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto, ci hai lasciato. Non ti potrò mai dimenticare”.

Una pioggia di commenti, tutti volti a sottolineare la sua ben nota eleganza innata. E così, in punta di piedi, se n’è andato per sempre. Un saluto finale silenzioso, senza far fragore. La sua morte, però, fa sentire eccome il suo peso nel mondo della moda.

Tantissime le star in debito con il suo genio per dei capi da sogno, a dir poco. Dedito da sempre al mondo dell’alta moda, arricchiva ogni sua sfilata in maniera intrigante, lasciando uscire in passerella delle modelle in abiti da sposa. Era la sua firma.

Nel corso dei tanti anni di carriera ai vertici, ha offerto le proprie creazioni per nomi celeberrimi di Hollywood e non solo. Star di caratura mondiale come Isabella Rossellini, Jerry Hall, Chiara Mastroianni, Emanuelle Seigner, Whitney Houston, Penelope Cruz e Ivana Trump, per citarne alcune.

La carriera in passerella

Come detto, Lorenzo Riva ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda quando era molto giovane. A 18 anni ha infatti aperto il suo primo atelier con la collaborazione di Luigi Valietti.

Si è formato sul campo, di fatto, frequentando artisti del calibro di Lucio Fontana, Enrico Baj e Mimmo Rotella. Si è lasciato ispirare dal loro genio, al fine di riuscire a trovare la giusta via da seguire. Quella per poter davvero incanalare il proprio gusto ed estro nei capi, che hanno poi fatto la storia.

Ha presentato la sua prima collezione nel 1972. Ebbe la chance di farlo a Firenze presso Palazzo Pitti. Una chance che gli conferì una dimensione internazionale. Da quella fase in poi, infatti, ha avuto la chance di presentare le sue collezioni non soltanto in Italia. Ha infatti lanciato i propri abiti in Francia, Spagna, Messico e non solo. A conferma del suo immediato successo, divenne direttore artistico di Balenciaga nei primi anni Ottanta.

Proprio nella prima metà degli Ottanta fece rientro in Italia, dove ha poi aperto due nuovi atelier, ancora in società con Luigi Valietti. Nel 1991 debuttò sulle passerelle romane dell’alta moda. Quattro anni dopo si cimentò per la prima volta a Milano in una linea di prêt-à-porter. Nel 1996, invece, gli si aprirono invece le porte della Cristinerose Gallery di Soho, a New York. A quasi 80 anni ha presentato la nuova linea L’Or by Lorenzo Riva. Il suo saluto commosso alla scena.