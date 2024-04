Fonte: Getty Images Chiara Ferragni rilancia l'hooded dress

Chiara Ferragni è tornata sui social dopo qualche giorno di silenzio e sembra più in forma che mai. Non è un segreto la sua passione per la moda, che negli anni è diventata anche parte del suo lavoro, e a Venezia sta dando sfoggio di alcuni tra i migliori look che abbia mai indossato. Su tutti l’ultimo in ordine di apparizione: un hooded dress scintillante ed elegantissimo, perfetto per una serata glamour. L’abito con cappuccio è un grande classico la cui storia risale a molto tempo fa e dimostra, ancora una volta, di essere un capo praticamente immortale.

Chiara Ferragni splende con l’hooded dress ricoperto di cristalli

“Splendida Venezia by night. Durante le serate di apertura della Biennale di Venezia, la città si riempie di tanti eventi artistici stimolanti e bellissimi ovunque, rendendola ancora più magica”, queste le parole di Chiara Ferragni che è tornata a pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di scatti che di certo non passano inosservati.

Ci aveva già mostrato l’abito del grande ritorno sui social – un total black che evidentemente omaggia il celeberrimo revenge dress di Lady D. -, ma stavolta ha davvero superato sé stessa. La Ferragni sta seguendo con interesse i primi eventi della Biennale di Venezia e per la seconda serata in Laguna ha deciso di brillare: il suo hooded dress ricoperto di cristalli è una creazione dello stilista Giuseppe Di Morabito che costa 1.877 euro.

Linee semplici e sinuose seguono le curve dell’imprenditrice digitale con grazia ed eleganza, lasciando la schiena scoperta. Un bel colpo d’occhio, accentuato dalla presenza del cappuccio, un elemento che affonda le radici nell’alta moda degli anni ’80 (ma presente già negli anni ’30) e che è stato reso iconico da una grande artista.

L’abito con cappuccio reso iconico da Grace Jones

Chi ha vissuto la moda degli anni ’80 ricorderà senza dubbio l’iconica Grace Jones, artista di rottura e sotto molti punti di vista. Voce graffiante e aspetto ancor più audace, per la moda è stata fonte di ispirazione ma anche fautrice del successo di capi e accessori che non passano mai di moda. L’hooded dress ne è proprio un esempio.

Fonte: IPA/Getty Images

Non è un caso che Marina Di Guardo, mamma della Ferragni, abbia notato immediatamente la reference: “Che splendore in questo hooded dress alla Grace Jones”, ha commentato le foto della figlia. E in effetti è proprio così: quasi 40 anni fa l’artista giamaicana ha chiesto allo stilista tunisino Azzedine Alaïa di curare i suoi look da Bond Girl nel film 007 – Bersaglio Mobile, dando vita così a un sodalizio che ha profondamente segnato non solo il suo stile, ma anche le passerelle di quegli anni.

Indimenticabile l’hooded dress rosa satinato, sempre di Alaïa, che Grace Jones ha indossato sulla passerella dello stilista nel 1986, ma il cappuccio è tuttora ricorrente nel guardaroba della cantante che lo ha proposto in mille versioni diverse, non solo negli abiti ma anche in top dalle forme estrose e jumpsuit luccicanti da red carpet.

Miley Cyrus, Bella Hadid e le altre dive cappuccio-addicted

Ci sono capi senza tempo che non passano di moda e l’hooded dress è proprio uno di questi. Lo ha dimostrato Chiara Ferragni nel suo ultimo post, ma non è l’unica ad averlo sfoggiato in questi anni. Basti pensare al (meraviglioso) videoclip di Flowers, la revenge song di Miley Cyrus, nel quale la cantante indossa proprio uno splendido abito effetto-metallico con dettagli cropped sui fianchi e un vaporoso cappuccio sulla testa.

Ma gli esempi potrebbero continuare. Margot Robbie, ad esempio, di recente ha abbandonato il rosa Barbie per lasciare il posto a un hooded dress nero che segue le forme del corpo fasciandolo dai fianchi alla testa, con strascico sul fianco. Kate Moss ne ha proposto qualche anno fa una versione color senape super trasparente, impreziosita da gioielli argento a contrasto, mentre l’attrice Jenna Ortega (la Mercoledì Addams di Tim Burton, per intenderci) ha sfoggiato un abito con cappuccio nero firmato Versace ad alto tasso di sensualità.

Fonte: IPA

Tra le amanti degli hooded dress non possiamo dimenticare la supermodella Gigi Hadid, che nel tempo è stata ambasciatrice degli abiti con cappuccio, sfoggiati in mille versioni diverse sia in passerella che fuori. Uno dei più belli è senza dubbio quello rosso corallo con dettagli in pelle, stavolta in versione mini reso più sbarazzino dalle frange sull’orlo della gonna e dalla zip metallica.